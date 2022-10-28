В КТЖ решили не вводить разную оплату за билеты на нижние и верхние места

Новшество в пилотном проекте должны были ввести первого декабря. Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 октября в «НК «Қазақстан темір жолы» сообщали, что с первого декабря в пилотном режиме введут дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в вагонах пяти поездов. Разница должна была составить 20% (нижние полки дороже, верхние - дешевле). Однако 27 октября в компании сообщили, что отменили пилотный проект. Причина не сообщается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.