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Социум

В Мангистау неизвестные исказили текст гимна на стенде в здании суда

В соцсетях распространилось фото якобы ошибочного текста гимна в здании суда Мангистау.
Варвара Тыщенко
В Мангистау неизвестные исказили текст гимна на стенде в здании суда
Иллюстративное фото: pexels.com

В Мангистауском областном суде официально опровергли информацию об ошибке в тексте государственного гимна, которая активно распространялась в социальных сетях, сообщает официальный Telegram-канал судов Мангистауской области.

Ранее в сети появились фотографии стенда с текстом гимна, расположенного в холле здания суда, на которых буквы "Р" и "Т" были размещены с ошибкой. Однако, как заявили в ведомстве, никакого брака при изготовлении стенда не было.

- Данная информация не соответствует действительности. Установлено, что неизвестные лица умышленно переставили наклеенные буквы, исказив текст и создав ложное впечатление о наличии ошибки, - пояснили в пресс-службе суда.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Материалы уже переданы в правоохранительные органы для установления всех обстоятельств случившегося и привлечения виновных к ответственности за провокационные действия.

В суде подчеркнули, что подобные акты неуважения к государственным символам и распространение заведомо ложной информации получат соответствующую правовую оценку. Представители ведомства также обратились к общественности.

- Призываем граждан и пользователей социальных сетей руководствоваться исключительно достоверной и официальной информацией, проверять факты перед их распространением и воздерживаться от публикации непроверенных сведений, - заявили в суде.

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