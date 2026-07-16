В Мангистау неизвестные исказили текст гимна на стенде в здании суда

В Мангистауском областном суде официально опровергли информацию об ошибке в тексте государственного гимна, которая активно распространялась в социальных сетях, сообщает официальный Telegram-канал судов Мангистауской области.

Ранее в сети появились фотографии стенда с текстом гимна, расположенного в холле здания суда, на которых буквы "Р" и "Т" были размещены с ошибкой. Однако, как заявили в ведомстве, никакого брака при изготовлении стенда не было.

- Данная информация не соответствует действительности. Установлено, что неизвестные лица умышленно переставили наклеенные буквы, исказив текст и создав ложное впечатление о наличии ошибки, - пояснили в пресс-службе суда.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Материалы уже переданы в правоохранительные органы для установления всех обстоятельств случившегося и привлечения виновных к ответственности за провокационные действия.

В суде подчеркнули, что подобные акты неуважения к государственным символам и распространение заведомо ложной информации получат соответствующую правовую оценку. Представители ведомства также обратились к общественности.