В МИД РК прокомментировали информацию об изнасиловании казахстанки в Индии

Иллюстративное фото с сайта mfa.gov.kz В МИД РК прокомментировали информацию об изнасиловании гражданки Казахстана в Индии, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства. "По имеющимся сведениям, в Нью-Дели задержаны трое мужчин, подозреваемых в совершении изнасилования в отношении гражданки Республики Казахстан. В настоящее время индийской полицией ведется расследование дела. Министерство держит данный вопрос на особом контроле. Сотрудники консульского отдела посольства Казахстана в Индии поддерживают связь с потерпевшей и правоохранительными ор