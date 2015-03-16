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В МИД РК прокомментировали информацию об изнасиловании казахстанки в Индии

Иллюстративное фото с сайта mfa.gov.kz В МИД РК прокомментировали информацию об изнасиловании гражданки Казахстана в Индии, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства. "По имеющимся сведениям, в Нью-Дели задержаны трое мужчин, подозреваемых в совершении изнасилования в отношении гражданки Республики Казахстан. В настоящее время индийской полицией ведется расследование дела. Министерство держит данный вопрос на особом контроле. Сотрудники консульского отдела посольства Казахстана в Индии поддерживают связь с потерпевшей и правоохранительными ор
Marat
В МИД РК прокомментировали информацию об изнасиловании казахстанки в Индии
Иллюстративное фото с сайта mfa.gov.kz
Иллюстративное фото с сайта mfa.gov.kz
 Иллюстративное фото с сайта mfa.gov.kz В МИД РК прокомментировали информацию об изнасиловании гражданки Казахстана в Индии, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства. "По имеющимся сведениям, в Нью-Дели задержаны трое мужчин, подозреваемых в совершении изнасилования в отношении гражданки Республики Казахстан. В настоящее время индийской полицией ведется расследование дела. Министерство держит данный вопрос на особом контроле. Сотрудники консульского отдела посольства Казахстана в Индии поддерживают связь с потерпевшей и правоохранительными органами Нью-Дели для максимальной защиты прав и интересов нашей гражданки", - говорится в распространенном сообщении. Напомним, по данным The Times of India трое жителей Дели были задержаны за групповое изнасилование гражданки Казахстана. По данным СМИ, 27-летняя женщина приехала в Индию с деловым визитом. Отмечается, что она регулярно до этого посещала страну по делам. Инцидент произошел 12 марта. По словам потерпевшей, в тот день вечером она прибыла в Дели, где заселилась в отель в центральном районе города Карол Багх. Вечером она встретилась с двумя из подозреваемых во время ужина. После трапезы они предложили ей съездить в другой отель для встречи с третьим партнером и обсуждения деловых вопросов. Через некоторое время после прибытия в отель, в комнату вошли двое мужчин. Женщина стала кричать. На крики прибежал сотрудник отеля. Потерпевшая обвинила мужчин в групповом изнасиловании. Сотрудник отеля вызвал полицию. В итоге потерпевшую доставили в госпиталь для взятия анализов.

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