В Минторговли ответили на слухи о переносе складов Wildberries в Казахстан

Власти дали понять, что преференций для отдельной компании не будет:

В Министерстве торговли и интеграции отреагировали на слухи о возможном переносе логистической инфраструктуры российского маркетплейса Wildberries в Казахстан, сообщает пресс-служба ведомства.

Как заявили в ведомстве, на данный момент маркетплейс не направлял никаких официальных запросов о размещении новых логистических площадей на территории страны.

- На сегодняшний день официальных обращений от компании Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей на территории Республики Казахстан в Министерство не поступало, - пояснили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что Казахстан заинтересован в привлечении инвестиций и развитии электронной торговли, однако любые проекты должны реализовываться на взаимовыгодной основе и с учётом интересов отечественных предпринимателей.

Кроме того, чиновники напомнили, что хранение и обращение товаров строго регулируются законами страны и нормами ЕАЭС. Власти дали понять, что преференций для отдельной компании не будет.

- Поэтому каких-либо исключений или особых условий для отдельных участников рынка не предусмотрено, - уточнили в ведомстве.

Информационный шум поднялся после публикаций в российских СМИ о том, что Wildberries якобы ищет свободные складские помещения в Казахстане и готов занять весь доступный на рынке объём.