Дом был сдан в эксплуатацию в 2010 году. Сюда заселились выпускники детских домов, инвалиды и малосемейные. За все время лифт в многоэтажке работал только несколько месяцев. В доме три подъезда. В двух из них лифты не работают. Люди говорят, что уже устали ходить пешком. - Я в этом доме живу с 2011 года. Лифт здесь никогда не работал. Я мама двоих детей. Замучалась с ними подниматься на седьмой этаж. Летом с коляской, зимой – с санками. Говорят, что в лифте сломана деталь и починить его невозможно, - говорит жительница дома Бакытгуль ДЖУМАГАЗИЕВА. Люди уже не раз писали в различные инстанции, но за решение их проблемы никто браться не хочет. - Мы написали в акимат и отдел ЖКХ. Ждем решения. Больше всего страдают пенсионеры и мамы с маленькими детьми, - отметила жительница дома Маргарита ЩУРИХИНА. В городском отделе ЖКХ и жилищной инспекции заявили, что первопричина всех проблем -это нежелание жителей в 2012 году заключить договор на обслуживание лифтов со специальной организацией. - Мы планируем провести собрание с жителями дома. Там они должны определиться с выбором обслуживающей организации. Тогда начнем совместную работу, - заявил заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральска Миржан НУРТАЗИЕВ. В 2017 году по программе "Модернизация ЖКХ" в Уральске прошла замена семи лифтов, в этом году планируют обновить 10.