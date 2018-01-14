Как сообщили в городском акимате, в устранении аварии было задействовано 15 единиц техники и оперативная группа из 40 человек. - Сейчас в обе многоэтажки уже подали горячую воду и отопление, - заявили в акимате. Напомним, 13 января произошел порыв трубы и 140 квартир остались в мороз без отопления.