В многоэтажном доме в Атырау взорвалась квартира

Сегодня, 23 мая, в районе восьми часов утра в квартире на третьем этаже одного из жилых домов микрорайона "Жилгородок" произошел взрыв газа. Начальник управления ЧС г.Атырау Михаил ХАГАЙ рассказал, что утром им поступило сообщение, что по улице Шамина, в доме № 3 произошел взрыв газа. - По прибытию на место первых пожарных подразделении ПЧ-2 было установлено, в квартире №28 из-за утечки природного газа произошел хлопок газа, - говорит Михаил ХАГАЙ. - в результате пострадал хозяин этой квартиры 1990 года рождения, который находился в квартире один. В этом подъезде 16 квартир, в которых проживаю