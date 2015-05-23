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Происшествия Социум

В многоэтажном доме в Атырау взорвалась квартира

Сегодня, 23 мая, в районе восьми часов утра в квартире на третьем этаже одного из жилых домов микрорайона "Жилгородок" произошел взрыв газа. Начальник управления ЧС г.Атырау Михаил ХАГАЙ рассказал, что утром им поступило сообщение, что по улице Шамина, в доме № 3 произошел взрыв газа. - По прибытию на место первых пожарных подразделении ПЧ-2 было установлено, в квартире №28 из-за утечки природного газа произошел хлопок газа, - говорит Михаил ХАГАЙ. - в результате пострадал хозяин этой квартиры 1990 года рождения, который находился в квартире один. В этом подъезде 16 квартир, в которых проживаю
gorod
В многоэтажном доме в Атырау взорвалась квартира
Сегодня, 23 мая, в районе восьми часов утра в квартире на третьем этаже  одного из жилых домов микрорайона "Жилгородок" произошел взрыв газа. 
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 Начальник управления ЧС г.Атырау Михаил ХАГАЙ рассказал, что утром им поступило сообщение, что по улице Шамина, в доме № 3 произошел взрыв газа. - По прибытию на место первых пожарных подразделении ПЧ-2 было установлено, в квартире №28 из-за утечки природного газа произошел хлопок газа, - говорит Михаил ХАГАЙ. - в результате пострадал хозяин этой квартиры 1990 года рождения, который находился в квартире один. В этом подъезде 16 квартир, в которых проживают 35 человек. Все люди были незамедлительно эвакуированы. в настоящее время они забирают свои ценные вещи, затем их разместят в приемном пункте. По словам начальника УЧС, ударная волна была большая, частично повыбивало стекла в ближайшем соседнем доме и в рядом расположенных квартирах. Сама пострадавшая квартира разрушена, все окна и двери выбиты, наружу вылетели все вещи. - Я находилась на улице, когда произошел взрыв, вывешивала вещи, - рассказывает жительница дома Куляш ДЮСЕГАЛИЕВА. - Когда заходила домой, услышала плач моего ребенка, которого я оставила дома. Я живу на первом этаже, увидела поврежденные двери и окна своей квартиры. Сразу же выбежала на улицу с детьми. От соседей я узнала, что произошло. На месте работает оперативно-следственная группа ДВД Атырауской области. По словам заместителя главного врача областной больницы Аяна ЕГИЗБАЕВА, состояние пострадавшего от взрыва газа мужчины 1990 года рождения крайне тяжелое. - 25-летний мужчина был доставлен в больницу в 08.10 минут машиной скорой помощи, - рассказал Аян ЕГИЗБАЕВ - При поступлении больной находился в шоковом ожоговом состоянии, состояние его оценивается как крайне тяжелое, диагноз - термический ожог лица, шеи, обеих верхних конечностей, нижних конечностей, туловища, площадь ожоговой поверхности – 90 процентов. Причины взрыва выясняются.
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