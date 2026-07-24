В МВД разъяснили новые правила медосмотра для водителей

Отдельно в ведомстве остановились на правилах для автомобилистов старше 65 лет и водителей с инвалидностью.

В МВД Казахстана прокомментировали недавние поправки в закон "О дорожном движении" и ответили на самые волнующие вопросы автовладельцев, передает пресс-служба ведомства.

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Куралай Карина пояснила, что сама норма о прохождении медосмотра действует еще с 2014 года. Главное нововведение заключается в цифровизации процесса: Минздрав и МВД полностью интегрировали свои базы данных.

- Теперь сведения о прохождении обязательного медицинского осмотра будут автоматически передаваться между данными министерствами, - подчеркнула спикер.

Отдельно в ведомстве остановились на правилах для автомобилистов старше 65 лет и водителей с инвалидностью. В МВД заверили, что для них порядок остался максимально простым и удобным.

- Для водителей старше 65 лет и с инвалидностью всё, что необходимо, - это раз в два года проходить обычный водительский медицинский осмотр. Его результаты автоматически будут отображаться в нашей системе, поэтому никаких лишних справок или обращений не понадобится. Никаких дополнительных действий не требуется. Не нужно обращаться за продлением водительского удостоверения или отдельно уведомлять МВД. Мы хотим успокоить граждан: никаких новых бюрократических процедур не вводится, - заявила Куралай Карина.

Также в полиции обратились к администраторам пабликов, авторам информационных площадок и блогерам с призывом не сеять панику и проверять факты перед публикацией.

- Предупреждаем блогеров и владельцев информационных площадок об ответственности за распространение недостоверной информации и впредь ответственно относиться к публикациям. Неточные трактовки могут вводить граждан в заблуждение. Поэтому рекомендуем использовать только официальные публикации государственных органов, - резюмировала представитель КАП МВД.

Напомним, обновленные поправки в закон "О дорожном движении" вступают в силу с 25 августа.

