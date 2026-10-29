В ноябре эти знаки зодиака навсегда забудут об одиночестве: названы четыре счастливца

Ноябрь 2026 года может стать периодом перемен в личной жизни для четырёх знаков зодиака. Согласно прогнозу американского издания Cosmopolitan, середина месяца будет связана с переосмыслением чувств, откровенными разговорами и стремлением к определённости в отношениях. В астрологии это связывают с завершением ретроградного движения Меркурия и Венеры 13 ноября, передает МойГород.

Весы: шанс на новую любовь

Для Весов ноябрь станет временем пересмотра взглядов на личную жизнь. Если предыдущие знакомства не оправдали ожиданий, а отношения оставались неопределёнными, во второй половине месяца ситуация, согласно прогнозу, может проясниться.

Одиноким представителям знака советуют чаще бывать среди людей, принимать приглашения друзей и не отказываться от новых знакомств. Романтический интерес может возникнуть в неожиданной ситуации.

Весам, у которых уже есть партнёр, откровенный разговор поможет понять, совпадают ли их желания и планы на будущее.

Скорпион: время отпустить прошлое

Для Скорпионов ноябрь может стать периодом эмоциональных перемен. Представители знака смогут по-новому взглянуть на прошлые отношения, лучше понять собственные потребности и определиться с тем, какого человека хотят видеть рядом.

После 13 ноября астрологи советуют вернуться к разговорам, которые ранее откладывались. Они могут помочь прояснить ситуацию, расставить точки над «i» или стать шагом к сближению.

Одинокие Скорпионы могут обратить внимание на человека, с которым легко обсуждать личные темы. При этом важно отличать ностальгию от настоящих чувств и оценивать не только слова, но и поступки.

Близнецы: знакомство, которое изменит взгляды на отношения

Важным событием месяца для Близнецов в астрологическом прогнозе называют полнолуние 24 ноября. Ему приписывают связь с важными разговорами, личными решениями и переосмыслением отношений.

Одинокие представители знака могут познакомиться с кем-то через друзей, социальные сети, учёбу или общие интересы. Лёгкое общение со временем может перерасти в более глубокую симпатию.

Близнецам советуют не торопиться с выводами и не пытаться самостоятельно угадывать чувства другого человека. Открытый разговор о желаниях и ожиданиях поможет понять, есть ли у нового знакомства перспективы.

Стрелец: новые возможности в личной жизни

В конце ноября Стрельцы могут почувствовать больше уверенности и желание выйти за пределы привычного образа жизни. Переход Солнца в знак Стрельца 22 ноября в астрологии связывают с началом нового этапа, оптимизмом и открытостью к переменам.

Одиноким представителям знака советуют не замыкаться в себе и не откладывать личную жизнь на потом. Знакомство может произойти во время путешествия, встречи с друзьями или даже обычного разговора.

При выборе партнёра Стрельцам рекомендуют обращать внимание не на стремление найти идеального человека, а на взаимное уважение, общие ценности и искренний интерес.

Для тех, кто уже состоит в отношениях, конец месяца может стать подходящим временем, чтобы вернуть романтику, обсудить совместные планы и уделить друг другу больше внимания.