Кадр: видео YouTube Кадр: видео YouTube Сенегальский нападающий клуба «Аль-Наср» из Дубая Ибраима Туре (Ibrahima Touré) был наказан желтой карточкой за ходьбу на руках во время матча. Об этом во вторник, 3 февраля, пишет Lenta.ru со ссылкой  Metro. В ожидании розыгрыша углового удара Туре начал ходить по штрафной площадке на руках. Поведение футболиста возмутило его соперников — игроков команды «Аль-Шарджа», которые столкнули сенегальца на газон и едва не устроили потасовку. В итоге Туре получил желтую карточку. Встреча закончилась победой «Аль-Насра» со счетом 4:1. Источник: Lenta.ru