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Социум

В области построен новый откормочный комплекс на 5 тысяч голов КРС

В сельском округе Талдыапан Казталовского района открылся специализированный откормочный комплекс, под руководством ТОО «Мясная индустрия» для единовременного содержания 5000 голов КРС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким области Гали Искалиев отметил, что благодаря рациональному использованию государственных программ и льготных кредитов для успешного развития аграрного сектора стало возможным открытие столь крупного социально значимого объекта. – Одна из причин, по которой частный инвестор выбрал село Талдыапан, это большой прирост скота в Казталовском районе. К примеру, поголовь
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В области построен новый откормочный комплекс на 5 тысяч голов КРС
В сельском округе Талдыапан Казталовского района открылся специализированный откормочный комплекс, под руководством ТОО «Мясная индустрия» для единовременного содержания 5000 голов КРС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким области Гали Искалиев отметил, что благодаря рациональному использованию государственных программ и льготных кредитов для успешного развития аграрного сектора стало возможным открытие столь крупного социально значимого объекта. – Одна из причин, по которой частный инвестор выбрал село Талдыапан, это большой прирост скота в Казталовском районе. К примеру, поголовье крупного рогатого скота в районе ежегодно увеличивается на 5000 голов, а поголовье овец и коз с 2016 года выросло на 95 тысяч голов, и в этом году составило – 315 тысяч голов. По сравнению с прошлым годом прирост поголовья скота всех категорий составил 107,8%. На сегодняшний день в районе насчитывается 651 агрообъединение, в том числе 34 сельскохозяйственных кооператива. Район обладает достаточным потенциалом для реализации еще более крупных проектов в сельском хозяйстве, – отметил Гали Искалиев. По словам руководителя ТОО «Мясная индустрия» Кайыржана Наурызгалиева объект был построен менее, чем за год. Это современная откормочная площадка с применением лучших мировых технологий, адаптированных под климатические особенности Казахстана. Общие инвестиции в данный проект составили 2,5 млрд. тенге, в том числе инвестиции в основной капитал составили один млрд. тенге. Открыто 50 рабочих мест. Производственная мощность составляет 2 500 тонн высококачественной говядины в живом весе. Сбыт готовой продукции будет производиться как отечественным, так и зарубежным мясокомбинатам. В будущем компания планирует инвестировать дополнительно 7,5 млрд. тенге и повысить мощность до 20 000 голов КРС единовременного содержания. В этом случае комплекс будет производить 10 000 тонн качественной говядины в год. Технология производства заключается в закупе быков весом 200-250 кг и доведения их до убойного веса в 500-550 кг. Период откорма составляет 9-10 месяцев. Все это время животные будут содержаться на открытых площадках, огражденных ветроразрушающим забором. Внутри имеются автоматические поилки с подогревом, ветеринарные обработки проводятся с помощью канадских технологий, раздача кормов полностью автоматизирована. Для заготовки кормов в начале текущего года совместно с акиматом области и ЗапКаз филиалом РГП «КазВодХоз» была восстановлена первая часть лимана площадью 1 600 га. Планируется посев кукурузы на силос и суданской травы на сенаж. В настоящее время идет восстановление второй части лимана площадью 2 200 га. В 2020 году для наращивания производственных мощностей площади с кормовыми культурами будут увеличены. Как отметил аким области, открытие откормплощадки окажет положительное влияние на развитие отрасли мясного животноводства в ЗКО. Вокруг откормплощадки уже создается мясной кластер с непосредственным участием 450-500 фермерских хозяйств с товарным и племенным поголовьем. Откормплощадка покупает племенных быков, доращивает их и затем передает в бесплатную аренду в товарные стада. Быки, получаемые в результате породного преобразования, после отъема сдаются на откормочную площадку. Кроме хорошей рыночной цены фермерские хозяйства получают от государства дополнительные субсидии в размере 40-60 тысяч тенге за каждую сданную голову. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
откормочный комплекс

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