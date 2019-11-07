В области построен новый откормочный комплекс на 5 тысяч голов КРС

В сельском округе Талдыапан Казталовского района открылся специализированный откормочный комплекс, под руководством ТОО «Мясная индустрия» для единовременного содержания 5000 голов КРС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким области Гали Искалиев отметил, что благодаря рациональному использованию государственных программ и льготных кредитов для успешного развития аграрного сектора стало возможным открытие столь крупного социально значимого объекта. – Одна из причин, по которой частный инвестор выбрал село Талдыапан, это большой прирост скота в Казталовском районе. К примеру, поголовь