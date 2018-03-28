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В облздраве ЗКО показали запасы инсулина для детей-диабетиков
На сегодняшний день в городе есть все необходимые запасы для больных сахарным диабетом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Каната ТОСЕКБАЕВА, облздравом была подана заявка по 411 наименованиям препаратов. - Из них 60 процентов были закуплены, 40% был запас с прошлого года и проблем не возникало. Два дня назад в управление обращались родители с вопросом о лекарственном обеспечении их детей. В принципе, инсулин у нас был, остаток с прошлого года. На сегодняшний день есть 17 видов этого препарата, для лечения взрослых и детей, - поясн
На сегодняшний день в городе есть все необходимые запасы для больных сахарным диабетом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Каната ТОСЕКБАЕВА, облздравом была подана заявка по 411 наименованиям препаратов.
- Из них 60 процентов были закуплены, 40% был запас с прошлого года и проблем не возникало. Два дня назад в управление обращались родители с вопросом о лекарственном обеспечении их детей. В принципе, инсулин у нас был, остаток с прошлого года. На сегодняшний день есть 17 видов этого препарата, для лечения взрослых и детей, - пояснил Канат ТОСЕБАЕВ.
Также руководитель облздрава ЗКО объяснил, почему не выдаются иглы №5.
- Единым дистибьютером поставляются иглы трех видов №6, 8 и 12. Родители просили иглы №5, они, конечно, меньше и инъекции менее болезненны. Однако так как закупка осуществляется единым дистибьютером, то мы не можем менять иголки и даем самую меньшую иглу - №6, - объяснил Канат ТОСЕКБАЕВ.
Что касается помп для диабетиков, то как выяснилось, в 2017 году в ЗКО была выявлена бракованная партия.
- Партия помп была поставлена в 2017 году, но была забракована заводом-изготовителем, буквально 25 марта все было заменено. В основном возмущения родителей были обоснованы тем, что препарат заканчивается и больше он не поступит. Но на самом деле запас есть, и необходимые изделия медицинского назначения у нас имеются. Также в достаточном количестве имеются тестовые полоски, мы просто будем заниматься перераспределением, и никаких проблем я в этом не вижу. Вообще из-за некоторых бюрократических проволочек по распределению лекарственных средств (реализацией препаратов для диабетиков занимается единая аптечная сеть "Талап" - прим. автора) поставщик до сих пор не заключил договор с единым дистибьютором. Из-за этого препарат, который есть, мы не видим в системе лекарственного обеспечения, и не можем его перераспределить, потому что нет контракта между ними. Но это все решится в течение пары дней, и наши пациенты будут получать лекарства в полном объеме, - пояснил Канат ТОСЕКБАЕВ.
Кроме того, Канат ТОСЕКБАЕВ отметил, что впредь, чтобы таких вопросов не возникало, облздрав откроет отдельную горячую линию именно по вопросам лекарственного обеспечения при управлении здравоохранения, и все вопросы будет принимать по этой линии.
- В социальных сетях нами будут указаны номера WhatsApp, городских и сотовых телефонов, куда можно будет обращаться при возникновении проблем с лекарственным обеспечением, - рассказал руководитель облзрава ЗКО.
Руководитель облздрава показал корреспондентам "МГ" необходимые запасы на складе аптеки для людей, больных сахарным диабетом.
Стоит отметить, что всего в области 57 детей больны сахарным диабетом, которые принимают помповую терапию.
Напомним, 25 марта 20 родителей обратились в облздрав с требованиями объяснить, по каким причинам их дети с диабетом 1 типа не получают бесплатных лекарств, игл и тест-полосок для глюкометров с ноября 2017 года.