В облздраве ЗКО показали запасы инсулина для детей-диабетиков

На сегодняшний день в городе есть все необходимые запасы для больных сахарным диабетом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Каната ТОСЕКБАЕВА, облздравом была подана заявка по 411 наименованиям препаратов. - Из них 60 процентов были закуплены, 40% был запас с прошлого года и проблем не возникало. Два дня назад в управление обращались родители с вопросом о лекарственном обеспечении их детей. В принципе, инсулин у нас был, остаток с прошлого года. На сегодняшний день есть 17 видов этого препарата, для лечения взрослых и детей, - поясн