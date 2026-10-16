В одной из любимых стран туристов чемоданы смогут вскрывать без разрешения владельцев

С 16 октября в аэропортах Таиланда вступают в силу новые правила досмотра зарегистрированного багажа. Сотрудники службы специального контроля смогут вскрывать чемоданы без согласия владельцев, если при проверке на рентгеновских снимках обнаружат подозрительные предметы, передает МойГород со ссылкой на TourDom.

Изменения утвердило Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT). При этом речь не идёт о массовом вскрытии багажа: дополнительные проверки будут проводить только при наличии оснований подозревать, что в чемодане находятся запрещённые предметы.

Как будут проверять багаж

О предстоящих изменениях CAAT сообщило ещё 12 августа. В ведомстве пояснили, что новые правила направлены на приведение процедур досмотра в соответствие с международными стандартами и требованиями авиационной безопасности.

Вскрывать чемоданы будут в специально оборудованных помещениях. Процедура предусматривает фотофиксацию и документирование обнаруженных предметов. Также будут сохранять материалы, позволяющие установить, кто проводил проверку и какие действия выполнялись с багажом.

После завершения досмотра пассажира уведомят о том, что его чемодан вскрывали и проверяли в соответствии с установленными правилами.

Подобная практика действует и в других странах

Вскрытие багажа без присутствия владельца применяется и в других странах. Например, путешественники рассказывали, что во время поездок в Китай и США находили в чемоданах уведомления от таможенных служб о проведённом досмотре.

При этом, по словам читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома», внешне вещи и сам багаж не имели заметных следов повреждений.