В палате предпринимателей Атырауской области назначен новый руководитель

Региональную палату предпринимателей Атырауской области возглавил 38-летний Абдолла Идресов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Идресов Абдолла Хамиевич назначен директором палаты предпринимателей Атырауской области решением правления Национальной Палаты предпринимателей РК «Атамекен» №22 от 5 марта 2018 года по согласованию с Региональным советом. Абдолла Идрисов родился в 1979 году в Махамбетском районе Атырауской области. Закончил Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова, имеет степень магистра физики. Трудовую деятельность начал в 2001 году председателем п