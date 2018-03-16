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Социум

В палате предпринимателей Атырауской области назначен новый руководитель

Региональную палату предпринимателей Атырауской области возглавил 38-летний Абдолла Идресов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Идресов Абдолла Хамиевич назначен директором палаты предпринимателей Атырауской области решением правления Национальной Палаты предпринимателей РК «Атамекен» №22 от 5 марта 2018 года по согласованию с Региональным советом. Абдолла Идрисов родился в 1979 году в Махамбетском районе Атырауской области. Закончил Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова, имеет степень магистра физики. Трудовую деятельность начал в 2001 году председателем п
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В палате предпринимателей Атырауской области назначен новый руководитель
Региональную палату предпринимателей Атырауской области возглавил 38-летний Абдолла Идресов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Идресов Абдолла Хамиевич назначен директором палаты предпринимателей Атырауской области решением правления Национальной Палаты предпринимателей РК «Атамекен» №22 от 5 марта 2018 года по согласованию с Региональным советом. Абдолла Идрисов родился в 1979 году в Махамбетском районе Атырауской области. Закончил Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова, имеет степень магистра физики. Трудовую деятельность начал в 2001 году председателем по делам молодежи Атырауского государственного университета имени Халела Досмухамедова. Далее возглавлял Ассоциацию молодежных общественных объединений области и молодежное крыло «Жас Отан» партии «Нур Отан». С 2007 года - начальник административного отдела департамента по защите прав детей Атырауской области, с 2009 года занимается предпринимательской деятельностью, являясь директором ТОО «Туран». В 2010 году назначен советником председателя медиа-холдинга «Атырау-Акпарат», с 2011 года – заместитель директора Атырауского филиала телерадиокорпорации «Казахстан». В системе Национальной Палаты предпринимателей РК «Атамекен» Абдолла Идресов начал работать с 2013 года экспертом I категории административного отдела палаты предпринимателей Атырауской области. В 2016 году назначен руководителем отдела Центра обслуживания предпринимателей в Мангистауской области, с апреля 2017 года и по сегодняшний день являлся руководителем палаты предпринимателей города Жанаозен.   Ерлан ОМАРОВ
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