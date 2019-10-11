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Социум

В палате предпринимателей обсудили передачу колледжей в доверительное управление в Уральске

Также озвучили условия, при которых будут передаваться учебные заведения в доверительное управление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 10 октября на базе национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" состоялось совещание, в котором приняли участие представители министерства образования и науки РК, заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, представители управления образования ЗКО и местные крупные предприниматели, которые обсудили передачу колледжей области в доверительное управление. Позицию доверительного управления с точки министерства образования разъяснила директор департамента
Кристина Кобина
В палате предпринимателей обсудили передачу колледжей в доверительное управление в Уральске
Также озвучили условия, при которых будут передаваться учебные заведения в доверительное управление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
10 октября на базе национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" состоялось совещание, в котором приняли участие представители министерства образования и науки РК, заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, представители управления образования ЗКО и местные крупные предприниматели, которые обсудили передачу колледжей области в доверительное управление. Позицию доверительного управления с точки министерства образования разъяснила директор департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК Насымжан Оспанова. - У нас есть несколько достаточно удачных практик в последние годы: в Павлодарской области три практики и в Алматинской две. Они достаточно успешны, два аграрных колледжа, были переданы крестьянским хозяйствам. В этих заведениях обучали ветеринарии и агроотрасли, они не имели своей техники, только землю. Сейчас же студенты имеют возможность полноценно проходить практику на землях, сеять семена этого КХ, работать на технике. Также преподаватели пользуются материально-технической базой КХ. Они реально повышают свою квалификацию, - пояснила Насымжан Оспанова. Далее Насымжан Оспанова добавила, что низкая активность передачи объектов объясняется длительным процессом для получения прибыли. - Позиция министерства такова, что передача колледжей в доверительное управления будет без права выкупа, и это точно, - заверила Насымжан Оспанова. Заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев отметил, что для начала нужно получить опыт от таких предприятий, где уже прошла передача, чтобы узнать, где были барьеры и подводные камни. И.о. председателя правления НАО "Холдинг "Кәіпқор" Ермек Кузенбаев отметил, что практика передачи уже есть и она показывает, что есть такая возможность эффективно готовить кадры. - Когда студент завершает учебу в колледже, предприятию не нужно искать кадры, не нужно их адаптировать и тратить дополнительные расходы на обучение. В итоге он получает готовый кадр для отрасли, а государство таким образом снизит безработицу, - сказал Ермек Кузенбаев. Ермек Кузенбаев отметил, как будут приниматься решения и по каким критериям бизнесмены будут  становиться доверительными управляющими. - В зависимости от того, кто какие вложения будет делать, комиссия будет решать, кто может выиграть конкурс для получения права стать доверительным управляющим. Далее каждый год он будет отчитываться по достижениям об основных показателях данного плана или стратегии развития колледжа. В случае, если будет невыполнение своих обязательств, то тогда уже местный исполнительный орган будет возвращать колледж из доверительного управления, - сказал Ермек Кузенбаев. Заместитель директора департамента развития человеческого капитала НПП РК "Атамекен" Ляззат Шонаева отметила, что на сегодняшний день 33 крупных предприятия по Казахстану готовы взять в доверительное управление колледжи. - Это очень хорошее дело, однако мы на сегодняшний день не можем сказать, как это выглядит, потому что у каждого региона свои особенности и специфика. Мы прорабатываем вопрос, как выработать эти механизмы передачи. Бизнес должен осознанно подойти к этому, - говорит Ляззат Шонаева. - К примеру, у вас есть сформировавшееся в городе предприятие "Балзия", они долгое время сотрудничают с колледжем и мы за то, чтобы они были в более тесных доверительных отношениях, начиная с рабочих планов производственной площадки и до трудоустройства. До конца этого года все нормативные документы должны привести в соответствие, и со следующего года уже передавать колледжи. К слову, Ляззат Шонаева отметила, что колледжи финансировались по остаточному методу, и у них не очень блистательное положение. Бизнесмены должны понять, что это вливание определенных средств и дивиденды он будет получать через 5-7 лет.  
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Колледж доверительное управление

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