В палате предпринимателей обсудили передачу колледжей в доверительное управление в Уральске

Также озвучили условия, при которых будут передаваться учебные заведения в доверительное управление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 10 октября на базе национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" состоялось совещание, в котором приняли участие представители министерства образования и науки РК, заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, представители управления образования ЗКО и местные крупные предприниматели, которые обсудили передачу колледжей области в доверительное управление. Позицию доверительного управления с точки министерства образования разъяснила директор департамента