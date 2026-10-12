В пассажирском самолете начался пожар: загорелся пауэрбанк

Самолёт индийской авиакомпании IndiGo, выполнявший внутренний рейс из Дели в Ченнаи, совершил вынужденную посадку в Хайдарабаде после возгорания пауэрбанка в салоне, передает МойГород со ссылкой на The Indian Express.

Инцидент произошёл 11 октября на рейсе 6E 6115. По информации авиакомпании, во время полёта загорелось портативное зарядное устройство одного из пассажиров.

Экипаж принял решение изменить маршрут и посадить самолёт в международном аэропорту имени Раджива Ганди в Хайдарабаде. Бортпроводникам удалось потушить возгорание.

Ранее похожий случай произошёл на рейсе Lufthansa, следовавшем из Франкфурта в Лиссабон. Из-за загоревшегося пауэрбанка пилот изменил маршрут и посадил самолёт во французском Лионе. Тогда никто из 198 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Какие правила действуют при перевозке пауэрбанков

Авиакомпании начали ужесточать требования к перевозке портативных зарядных устройств в 2025 году. В частности, с 13 марта того же года новые ограничения начали действовать у ряда казахстанских авиаперевозчиков. Подробнее об этом можно прочитать в материале Tengrinews.kz.

Запасные литиевые аккумуляторы, включая пауэрбанки, а также электронные сигареты разрешается перевозить только в ручной клади. Если пассажира просят сдать ручную кладь в багаж, необходимо предварительно извлечь из неё все запасные батареи.

Условия перевозки зависят от ёмкости аккумулятора:

До 100 Вт·ч — разрешены к перевозке в ручной клади в соответствии с правилами авиакомпании.

От 100 до 160 Вт·ч — допускаются с предварительного разрешения авиакомпании, как правило, не более двух батарей на пассажира.

Свыше 160 Вт·ч — перевозка на пассажирских самолётах запрещена.

Кроме того, некоторые авиакомпании запрещают использовать пауэрбанки для зарядки устройств во время полёта. В отдельных случаях запрещено и подключать переносные зарядные устройства к бортовым розеткам.

Перед вылетом пассажирам рекомендуется проверить актуальные требования своего авиаперевозчика, поскольку ограничения на использование и перевозку пауэрбанков могут различаться.