В пенсионной системе Казахстана произойдут изменения

С 1 июля 2017 года базовая пенсия в Казахстане будет назначаться в зависимости от трудового стажа. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр здравоохранения и социального развития страны Светлана Жакупова, передает BNews.kz. Фото с сайта www.analitika.kz Как отметила Светлана Жакупова, социальная модернизация идет полным масштабом по всей стране и по всем направлениям. Первое направление - это пенсионное обеспечение. Старт в этом направлении был взят еще в 2013 году, когда глава государства дал поручение разработать концепцию модернизации пенсионного обеспечения, которая была утверждена