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В пенсионной системе Казахстана произойдут изменения

С 1 июля 2017 года базовая пенсия в Казахстане будет назначаться в зависимости от трудового стажа. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр здравоохранения и социального развития страны Светлана Жакупова, передает BNews.kz. Фото с сайта www.analitika.kz Как отметила Светлана Жакупова, социальная модернизация идет полным масштабом по всей стране и по всем направлениям. Первое направление - это пенсионное обеспечение. Старт в этом направлении был взят еще в 2013 году, когда глава государства дал поручение разработать концепцию модернизации пенсионного обеспечения, которая была утверждена
Marat
В пенсионной системе Казахстана произойдут изменения
С 1 июля 2017 года базовая пенсия в Казахстане будет назначаться в зависимости от трудового стажа. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр здравоохранения и социального развития страны Светлана Жакупова, передает BNews.kz.
Фото с сайта www.analitika.kz
Фото с сайта www.analitika.kz
 Фото с сайта www.analitika.kz Как отметила Светлана Жакупова, социальная модернизация идет полным масштабом по всей стране и по всем направлениям. Первое направление - это пенсионное обеспечение. Старт в этом направлении был взят еще в 2013 году, когда глава государства дал поручение разработать концепцию модернизации пенсионного обеспечения, которая была утверждена указом президента РК в 2014 году. "Первый этап у нас завершился в 2014 году, когда мы внедрили обязательные профессиональные пенсионные взносы для лиц, работающих во вредных и тяжелых условиях труда. Мы ввели субсидирование обязательных пенсионных взносов для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, для того чтобы они не теряли пенсионные накопления, а наоборот накапливали и в старости могли обеспечить себя", - сказала она. Второй этап модернизации, по ее словам, предусматривает полностью трансформацию базовой пенсионной выплаты, которая на сегодняшний день назначается без учета трудового стажа и вне зависимости от имеющихся доходов. Вместе с тем она отметила, что с 1 июля 2017 года пенсионную систему Казахстана ждут изменения. "С 1 июля 2017 года базовая пенсионная выплата будет назначаться в зависимости от трудового страхового стажа. Это значит, от участия в пенсионной системе, от перечисления пенсионных взносов, соответственно, если человек имеет трудовой стаж менее 10 лет, то будет назначаться базовая пенсия в пределах 50% от одного прожиточного минимума. В последующие годы - свыше 10 лет стажа - за каждый год будет предоставляться 2%. Соответственно, если стаж будет равен 20 годам, то базовая выплата будет в пределах 70% от прожиточного минимума. Максимум - это один прожиточный минимум, если у пенсионеров будет стаж 35 лет и более", - пояснила вице-министр.

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