В пересадке стволовых клеток нуждается малыш из Уральска

– Альмир как будто закрылся от мира. Его перестали интересовать игрушки, окружающие люди, даже реагировать на имя перестал. Появилась избирательность в еде, стереотипия в руках, перестал спать днём, пропал интерес к горшку. Обращались к педиатрам как в платных клиниках, так и в государственных. Везде говорили, что нужно подождать до трёх лет, всё появится. Не появилось. Пробовали заниматься сами, ходили к местным специалистам. Когда поняли, что стоим на месте, приняли решение поехать в реабилитационный центр в Самару. Мы прошли пять курсов рефлексотерапии. Ушла избирательность в еде, появился небольшой интерес к горшку, откликается на имя. Процесс восстановления проходит очень медленно, - рассказала Светлана.Родителям посоветовали клинику в Грузии, в которой проводят пересадку стволовых клеток. Они немедленно отправили запрос в медицинский центр и вскоре получили приглашение на январь. Стоимость пересадки составляет семь миллионов тенге, четыре из которых родители Альмира смогли собрать сами. Оставшуюся сумму за столь короткий срок папа и мама малыша собрать самостоятельно собрать не могут. Родители малыша обращаются ко всем неравнодушным гражданам.
– Времени очень мало. Мы очень хотим свозить сына на пересадку. Ведь каждый родитель мечтает, чтобы у его ребёнка было счастливое и беззаботное детство. Просим добрых людей не оставаться в стороне и помочь нашей семье собрать не достающуюся сумму, - заключила Светлана.Все, кто желает помочь Альмиру, могут перечислить средства на следующие счета:
- Kaspi Gold: 4400 4301 3189 5382. Счёт привязан к номеру +7 705 504 12 95.
- Сбербанк России: 4279 3806 4991 1924. Счёт привязан к номеру: +7 987 452 23 37