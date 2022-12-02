В пересадке стволовых клеток нуждается малыш из Уральска

Через месяц Алмира ждут в клинике Грузии, однако у родителей мальчика нет необходимой суммы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Мама пятилетнего Альмира Светлана Каландарова говорит, что её сын родился в срок и до полутора лет рос и развивался как все дети. Однако ближе к двум годам родители начали замечать, что малыш остановился в развитии. Альмиру выставили сразу несколько диагнозов: гипертензионно-гидроцефальный синдром, субкомпенсация, задержка психоречевого развития с элементами аутистического спектра и сенсомоторная алалия. – Альмир как будто закрылся от мира. Его перестали интересовать игрушк