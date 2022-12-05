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Социум

В поборах и взяточничестве обвинили комбата дорожной полиции в ЗКО

Патрульные полицейские обратились за помощью к министру внутренних дел, передаёт портал «Мой ГОРОД». В Telegram-каналах и мессенджерах появилось письмо, адресованное министру внутренних дел Марату Ахметжанову и начальнику департамента собственной безопасности МВД Арману Саданову. К ним обратились сотрудники батальона дорожной патрульной полиции ЗКО. Они пожаловались, что в их «коллективе не существует закона, а моральный климат ухудшается с каждым днем». Виновными в этом авторы письма считают командира батальона Жанабаева и командира взвода Шекеева. – Они устроили в подразделении торговую лаво
Арайлым Усербаева
В поборах и взяточничестве обвинили комбата дорожной полиции в ЗКО
Патрульные полицейские обратились за помощью к министру внутренних дел, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В поборах и взяточничестве обвинили комбата дорожной полиции в ЗКО
В поборах и взяточничестве обвинили комбата дорожной полиции в ЗКО
В Telegram-каналах и мессенджерах появилось письмо, адресованное министру внутренних дел Марату Ахметжанову и начальнику департамента собственной безопасности МВД Арману Саданову. К ним обратились сотрудники батальона дорожной патрульной полиции ЗКО. Они пожаловались, что в их «коллективе не существует закона, а моральный климат ухудшается с каждым днем». Виновными в этом авторы письма считают командира батальона Жанабаева и командира взвода Шекеева.
– Они устроили в подразделении торговую лавочку, в пределах области многие знают Жанабаева и Шекеева. Они организовали поборы с подчинённых. За поимку в пьяном виде за рулём сумма решения вопроса 200 тысяч тенге. Имеются факты незаконного вывоза дизельного топлива Жанабаевым в Россию. Хотя на законном основании введён запрет. До этого времени Жанабаев и Шекеев были отстранены от занимаемых должностей за коррупционные правонарушения. Шекеев около шести месяцев был в распоряжении начальника департамента полиции Актюбинской области. B их отношении проводились служебные разбирательства, но несмотря на имеющиеся правонарушения, Жанабаев и Шекеев продолжают нести службу в органах внутренних дел, - говорится в письме.
Стражи порядка отметили, что Шекеев решил вопрос перевода в ДП ЗКО через начальника ведомства «подручного» Аблазимова. Кроме этого, в письме говорится, что Жанабаев организовал поставку крупного рогатого скота из России через знакомого по имени Данияр.
– Он, используя свое служебное положение, давал команды отпускать и не проверять «КамАЗы» со скотом, привезенных из РФ. Помогает ему в этих делах непосредственно Шекеев. Уважаемый министр, в своем выступлении вы неоднократно говорили, что среди сотрудников полиции нет места коррупционерам.  Во избежание фиктивного разбирательства просим взять на особый контроль, - заключили стражи порядка свое письмо.
В департаменте собственной безопасности МВД РК сообщили, что для проверки достоверности информации назначена служебная проверка, по итогам которой будет принято законное решение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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