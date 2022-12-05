В поборах и взяточничестве обвинили комбата дорожной полиции в ЗКО

Патрульные полицейские обратились за помощью к министру внутренних дел, передаёт портал «Мой ГОРОД». В Telegram-каналах и мессенджерах появилось письмо, адресованное министру внутренних дел Марату Ахметжанову и начальнику департамента собственной безопасности МВД Арману Саданову. К ним обратились сотрудники батальона дорожной патрульной полиции ЗКО. Они пожаловались, что в их «коллективе не существует закона, а моральный климат ухудшается с каждым днем». Виновными в этом авторы письма считают командира батальона Жанабаева и командира взвода Шекеева. – Они устроили в подразделении торговую лаво