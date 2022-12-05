В поборах и взяточничестве обвинили комбата дорожной полиции в ЗКО

– Они устроили в подразделении торговую лавочку, в пределах области многие знают Жанабаева и Шекеева. Они организовали поборы с подчинённых. За поимку в пьяном виде за рулём сумма решения вопроса 200 тысяч тенге. Имеются факты незаконного вывоза дизельного топлива Жанабаевым в Россию. Хотя на законном основании введён запрет. До этого времени Жанабаев и Шекеев были отстранены от занимаемых должностей за коррупционные правонарушения. Шекеев около шести месяцев был в распоряжении начальника департамента полиции Актюбинской области. B их отношении проводились служебные разбирательства, но несмотря на имеющиеся правонарушения, Жанабаев и Шекеев продолжают нести службу в органах внутренних дел, - говорится в письме.Стражи порядка отметили, что Шекеев решил вопрос перевода в ДП ЗКО через начальника ведомства «подручного» Аблазимова. Кроме этого, в письме говорится, что Жанабаев организовал поставку крупного рогатого скота из России через знакомого по имени Данияр.
– Он, используя свое служебное положение, давал команды отпускать и не проверять «КамАЗы» со скотом, привезенных из РФ. Помогает ему в этих делах непосредственно Шекеев. Уважаемый министр, в своем выступлении вы неоднократно говорили, что среди сотрудников полиции нет места коррупционерам. Во избежание фиктивного разбирательства просим взять на особый контроль, - заключили стражи порядка свое письмо.В департаменте собственной безопасности МВД РК сообщили, что для проверки достоверности информации назначена служебная проверка, по итогам которой будет принято законное решение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.