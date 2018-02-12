В Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет

Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье спустя несколько минут после вылета из Домодедово, передает lenta.ru. Иллюстративное фото с сайта promodj.com Самолет летел из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК). Предварительные причины ЧП — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера. МЧС России опубликовало список пассажиров рейса 703 М