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Происшествия

В Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет

Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье спустя несколько минут после вылета из Домодедово, передает lenta.ru. Иллюстративное фото с сайта promodj.com Самолет летел из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК). Предварительные причины ЧП — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера. МЧС России опубликовало список пассажиров рейса 703 М
gorod
В Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет
Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье спустя несколько минут после вылета из Домодедово, передает lenta.ru.
Иллюстративное фото с сайта promodj.com   Самолет летел из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК). Предварительные причины ЧП — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера. МЧС России опубликовало список пассажиров рейса 703 Москва — Орск «Саратовских авиалиний» и членов экипажа. В крушении погибли 6 членов экипажа и 65 пассажиров, трое из которых дети. Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семья погибших в авиакатастрофе од Москвой. Как сообщает на сайте Акорды, Глава государства с глубокой скорбью воспринял весть о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области. - От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших, - говорится в телеграмме.  
Авиакатастрофа

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