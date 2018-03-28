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Происшествия

В полиции Атырау опровергли информацию о краже детей в Водниково

В социальных сетях распространяется аудиозапись местной жительницы, которая рассказывает, как в одном из пригородных поселков Атырау незнакомцы едва не увезли детей на машине, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива МГ Некая Олеся АСТАХОВА призвала родителей быть бдительными, не отпускать детей гулять одних, особенно в сельской местности. - Несколько часов назад, там, где воинская часть в поселке Водниково, дом стоит, забора нет, дети пошли на улицу поиграть, бабуля вышла, а детей нет. За дом повернула, а там машина белая без номеров, детей в машину уже сажали - 4 и 3 годика
gorod
В полиции Атырау опровергли информацию о краже детей в Водниково
В социальных сетях распространяется аудиозапись местной жительницы, которая рассказывает, как в одном из пригородных поселков Атырау незнакомцы едва не увезли детей на машине, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Фото из архива МГ Некая Олеся АСТАХОВА призвала родителей быть бдительными, не отпускать детей гулять одних, особенно в сельской местности. - Несколько часов назад, там, где воинская часть в поселке Водниково, дом стоит, забора нет, дети пошли на улицу поиграть, бабуля вышла, а детей нет. За дом повернула, а там машина белая без номеров, детей в машину уже сажали - 4 и 3 годика, мальчики, бабушка стала кричать: "Милицию сейчас вызову, отпустите детей". Машина быстро  уехала, номеров нет. Будьте осторожней, видите, как детей воруют в Атырау, видимо, по окрестностям ездят, и детей воруют, за которыми родители особо не смотрят, - рассказала историю женщина. В пресс-службе ДВД Атырауской области заявили, что полицейские ГОП №1 сразу же связались с родителями детей. Родители сообщили, что с мальчиками все в порядке и воровать их никто не собирался, а родственники неправильно поняли рассказ пожилой женщины. - Дети выбежали на проезжую часть, машина остановилась. В этот момент это увидела бабушка детей и позвала их домой. Родители переволновались за детей. Все в порядке. Дети сейчас с родителями дома, - уточнили в пресс-службе ДВД. Камилла МАЛИК
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