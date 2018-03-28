В полиции Атырау опровергли информацию о краже детей в Водниково

В социальных сетях распространяется аудиозапись местной жительницы, которая рассказывает, как в одном из пригородных поселков Атырау незнакомцы едва не увезли детей на машине, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива МГ Некая Олеся АСТАХОВА призвала родителей быть бдительными, не отпускать детей гулять одних, особенно в сельской местности. - Несколько часов назад, там, где воинская часть в поселке Водниково, дом стоит, забора нет, дети пошли на улицу поиграть, бабуля вышла, а детей нет. За дом повернула, а там машина белая без номеров, детей в машину уже сажали - 4 и 3 годика