Спустя месяц редакция "МГ" направила официальный запрос в ДВД ЗКО с просьбой прокомментировать данный факт и рассказать, удалось ли полицейским задержать лжетеррориста.Однако получить ответа в ведомстве на заданные вопросы нам не удалось. Полицейские не смогли ответить, есть ли у них подозреваемый. - Согласно статье 201 УПК - " Недопустимость разглашения данных досудебного расследования", информация разглашению не подлежит, - указано в ответе ДВД ЗКО. Известно лишь, что по данному факту было заведено уголовное дело согласно статье 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Сообщение о заложенной бомбе поступило вечером 21 января. В тот вечер у жителей многоэтажке была настоящая паника, тогда они были все эвакуированы. На место выезжали сотрудники ДЧС ЗКО, службы пожаротушения, скорая помощь и сотрудники полиции. Для жителей дома были созданы пункты обогрева, так как на улице температура воздуха составляла -17 градусов. После осмотра дома никаких взрывчатых устройств не обнаружили и людям разрешили вернуться в свои квартиры.
В полиции ЗКО не раскрывают подробностей о «заложенной бомбе» в общежитии
Спустя полтора месяца после происшествия в ДВД ЗКО не смогли ответить на вопрос, задержан ли подозреваемый в данном преступлении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из соцсети Instagram Ложное сообщение об акте терроризма поступило 21 января в доме №33, расположенном по улице Жаксыгулова. Спустя месяц редакция "МГ" направила официальный запрос в ДВД ЗКО с просьбой прокомментировать данный факт и рассказать, удалось ли полицейским задержать лжетеррориста. Однако получить ответа в ведомстве на заданные вопросы нам не удалось. Полицейские не смогли ответить, есть ли у них подозревае