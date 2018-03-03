В полиции ЗКО не раскрывают подробностей о «заложенной бомбе» в общежитии

Спустя полтора месяца после происшествия в ДВД ЗКО не смогли ответить на вопрос, задержан ли подозреваемый в данном преступлении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из соцсети Instagram Ложное сообщение об акте терроризма поступило 21 января в доме №33, расположенном по улице Жаксыгулова. Спустя месяц редакция "МГ" направила официальный запрос в ДВД ЗКО с просьбой прокомментировать данный факт и рассказать, удалось ли полицейским задержать лжетеррориста. Однако получить ответа в ведомстве на заданные вопросы нам не удалось. Полицейские не смогли ответить, есть ли у них подозревае