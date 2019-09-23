С начала лета на коллекторе произошло 16 аварий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководство организации провело брифинг для представителей средств массовой информации. Поводом стала очередная авария на коллекторе, в результате которой часть города осталась без воды. - 22 сентября произошла авария в камере на левой нитке коллектора. Почти одновременно произошла авария на другой ветке "многострадального" коллектора на участке от КНС-19 до канализационных очистных сооружений (КОС). Было снижено давление по городу. В 23.00 мы отключили северо-восточную часть города от водоснабжения. Также были отключены районы Второго рабочего поселка, Айгуля, Омеги, поселка Деркул, - сообщил технический директор ТОО «Батыс Су Арнасы» Арман Кинжибаев. К месту аварии прибыли бригады ТОО «Батыс Су Арнасы».  Освещение предоставили сотрудники ДЧС. Работы по устранению аварии продолжались до 9 часов утра 23 сентября. Водоснабжение было восстановлено. - С начала лета на этом коллекторе произошло уже 16 аварий. С начала эксплуатации объекта – 27. Не так давно была объявлена ЧС по этому объекту. Выделены средства на реконструкцию самого аварийного участка. Он составляет 2600 метров. Протяженность всего коллектора 7800 метров. Подрядная организация – ТОО «Альтаир». Уже завезены трубы, выкопано 700 метров траншеи. Ориентировочная стоимость работ – 500 млн тенге. Мы планируем завершить участок до ноября, - отметил Арман Кинжибаев. Отметим, что сейчас ТОО «Батыс Су Арнасы» передано на баланс государства. Доверительный управляющий не стал продолжать свою деятельность. Одной из возможных причин называют аварийное состояние сетей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ