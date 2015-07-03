В последний путь проводили журналиста-фронтовика Бисена ЖУМАГАЛИЕВА в Уральске

Сегодня, 3 июля, в 10 утра в русском драматическом театре им. Островского состоялась прощальная панихида, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 30 июня на 94-ом году жизни скончался журналист-фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны, видный общественный деятель Бисен Жумагалиевич ЖУМАГАЛИЕВ. Сегодня в драматическом театре прошла траурная церемония, на которую пришли около 500 человек, среди которых друзья, близкие, бывшие коллеги, чиновники и просто те, кто когда-то знал и работал с Бисеном Жумагалиевичем. - Западноказахстанцы потеряли еще одного великого деятеля и хорошего человек