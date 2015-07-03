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Социум

В последний путь проводили журналиста-фронтовика Бисена ЖУМАГАЛИЕВА в Уральске

Сегодня, 3 июля, в 10 утра в русском драматическом театре им. Островского состоялась прощальная панихида, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 30 июня на 94-ом году жизни скончался журналист-фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны, видный общественный деятель Бисен Жумагалиевич ЖУМАГАЛИЕВ. Сегодня в драматическом театре прошла траурная церемония, на которую пришли около 500 человек, среди которых друзья, близкие, бывшие коллеги, чиновники и просто те, кто когда-то знал и работал с Бисеном Жумагалиевичем. - Западноказахстанцы потеряли еще одного великого деятеля и хорошего человек
Анэль Кайнеденова
В последний путь проводили журналиста-фронтовика Бисена ЖУМАГАЛИЕВА в Уральске
Сегодня, 3 июля, в 10 утра в русском драматическом театре им. Островского состоялась прощальная панихида, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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panihida (3)
 30 июня на 94-ом году жизни скончался журналист-фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны, видный общественный деятель Бисен Жумагалиевич ЖУМАГАЛИЕВ. Сегодня в драматическом театре прошла траурная церемония, на которую пришли около 500 человек, среди которых друзья, близкие, бывшие коллеги, чиновники и просто те, кто когда-то знал и работал с Бисеном Жумагалиевичем. - Западноказахстанцы потеряли еще одного великого деятеля и хорошего человека Бисена Жумагалиевича ЖУМАГАЛИЕВА, - сказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. - Его юность пришла на годы войны, после войны он много работал и отдавал силы для восстановления и развития области, страны. У него 9 орденов, 25 медалей и много грамот и благодарственных писем. Даже на пенсии Бисен Жумагалиевич никогда не оставался в стороне от общественных событий. В эту потерю сложно поверить, но мы должны ее принять. Прощай, ага, прощай! Бисен Жумагалиевич ЖУМАГАЛИЕВ родился и вырос с селе Сайкудук тогда еще Тайпакского района ЗКО. После окончания педагогического училища работал учителем в школе, затем был призван на фронт. Он воевал на Ленинградском фронте, где был снайпером, заместителем политрука роты 13-й стрелковой дивизии, стоявшей у Пулковских высот, затем военным корреспондентом фронтовой газеты "На страже Родины", выпускавшейся на казахском языке. На родину Бисен ЖУМАГАЛИЕВ вернулся в 1947 году и стал работать редактором областной газеты, затем первым секретарём Фурмановского района, секретарём Уральского, а после и Кокчетавского обкомов партии. Там же в Кокчетаве он несколько лет проработал директором республиканского мемориального музея В.В. Куйбышева. В 2000 году ветеран вернулся на родину и много лет работал советником акима области.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
скончался

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