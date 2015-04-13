В правительстве РК опровергают информацию о торговой войне с Россией

Иллюстративное фото с сайта newsmoldova.md Торговой войны между Казахстаном и Россией нет. Такую позицию озвучили вице-министр национальной экономики Каирбек Ускенбаев и вице-министр сельского хозяйства Ермек Кошербаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Никакой торговой войны нет. Россия - самая дружественная и близкая к нам страна. Россия и Беларусь - интеграция идет полным ходом. Есть обеспечение безопасности страны: если те или иные продукты, из какой бы страны они ни были, не соответствуют критериям, которые обеспечивают безопасность, никто не желает потреблять продукты, которые не со