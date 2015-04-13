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В правительстве РК опровергают информацию о торговой войне с Россией

Иллюстративное фото с сайта newsmoldova.md Торговой войны между Казахстаном и Россией нет. Такую позицию озвучили вице-министр национальной экономики Каирбек Ускенбаев и вице-министр сельского хозяйства Ермек Кошербаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Никакой торговой войны нет. Россия - самая дружественная и близкая к нам страна. Россия и Беларусь - интеграция идет полным ходом. Есть обеспечение безопасности страны: если те или иные продукты, из какой бы страны они ни были, не соответствуют критериям, которые обеспечивают безопасность, никто не желает потреблять продукты, которые не со
Marat
В правительстве РК опровергают информацию о торговой войне с Россией
Иллюстративное фото с сайта newsmoldova.md
Иллюстративное фото с сайта newsmoldova.md
 Иллюстративное фото с сайта newsmoldova.md Торговой войны между Казахстаном и Россией нет. Такую позицию озвучили вице-министр национальной экономики Каирбек Ускенбаев и вице-министр сельского хозяйства Ермек Кошербаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Никакой торговой войны нет. Россия - самая дружественная и близкая к нам страна. Россия и Беларусь - интеграция идет полным ходом. Есть обеспечение безопасности страны: если те или иные продукты, из какой бы страны они ни были, не соответствуют критериям, которые обеспечивают безопасность, никто не желает потреблять продукты, которые не соответствуют. Речь не касается России, а речь касается конкретно какого-то предпринимателя, который выпускает недоброкачественную продукцию. А возводить это в ранг государственной политики абсурдно", - подчеркнул Ускенбаев, отвечая на вопрос Tengrinews.kz в кулуарах заседания Совета по экономической политике при фракции партии "Нур Отан" в мажилисе Парламента. 13 апреля в издании "Коммерсантъ" появилась информация о том, что Казахстан и Россия обменялись торговыми запретами, и между странами якобы разворачивается негласная торговая война. Между тем Ускенбаев подчеркнул, что есть нарушения от отдельных предпринимателей, однако не имеет значения, какую страну они представляют. "Есть дружественные нам страны, которые наиболее интегрированы. Есть недоброкачественные действия отдельных предприятий, которые свою некачественную продукцию на наши полки поставляют. Независимо от того, казахстанское это предприятие, российское, американское, английское или какое-то другое, без разницы. Мы не потерпим, чтобы некачественная продукция была на наших столах, будь это некачественная казахстанская продукция в России или где-то в какой-то стране. Поэтому надо говорить не Россия, а ТОО "Иванов", или ТОО "Мыржакпаев" неправильно сделал, мы его продукцию изымаем", - пояснил вице-министр национальной экономики. В свою очередь, вице-министр сельского хозяйства Ермек Кошербаев, отвечая на аналогичный вопрос, отметил, что подобные меры предпринимались в отношении недобросовестных бизнесменов и прежде. "Если товары не соответствуют требуемым нормам, почему их не изымать? Это заложено в документах Евразийского экономического союза. Все правильно сделано. Посмотрите, по итогам прошлого года - сколько Роспотребнадзор изымал те или иные товары, которые были без соответствующих сопроводительных документов, маркировки. (...) То, что сейчас многие называют "торговой войной", никакая не война. Наши экспортеры как поставляли товар, так и поставляют. Надо соответствовать тем требованиям, которые установлены: требованиям технического регламента, ветеринарным сертификатам и другим документам. Если обнаружено что-то в товаре, значит нужно делать, чтобы этого там не было. Это нормально, и не стоит драматизировать", - отметил Кошербаев. Напомним, что 11 апреля Комитет по защите прав потребителей заявил о несоответствии ряда российских кондитерских и масложировых продуктов техническим регламентам. Речь, в частности, шла о шоколаде "Аленка" производства ОАО "Красный октябрь", кондитерской продукции липецкой фабрики "Рошен", московского завода "Марс", кемеровского предприятия "Яшкино", Вологодской фабрики "Русский бисквит" и Белгородского завода "Славянка плюс". Также найдены несоответствия в майонезе "Оливковый" и "Саратовский", в масле "Крестьянское" и подсолнечном масле "Золотая семечка". Вышеназванная российская продукция была изъята из обращения в Казахстане. Позже стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнаружила в ряде казахстанских продуктов несоответствия нормативным требованиям.

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