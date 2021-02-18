Согласно генеральному плану города, здесь не предусмотрено строительство других объектов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске приостановили строительство многоэтажных домов в районе Переволочной рощи Как рассказал руководитель департамента экологии по ЗКО Ербол Куанов, Переволочная роща является излюбленным местом отдыха уральцев, здесь люди проводят время, гуляют, собирают грибы, катаются на лыжах. – Вопрос с Переволочной рощей очень актуален. Местные жители не раз поднимали эту проблему. Мы понимаем обеспокоенность горожан. На сегодняшний день здесь не обитают редкие животные, которые занесены в Красную книгу. Но там живут кабаны, косули, лисы, гуси, утки и лебеди. Любой город имеет свой генеральный план. В 2017 году в генплан Уральска были внесены корректировки, проект корректировок с предварительной оценкой воздействия на окружающую среду прошел государственную экологическую экспертизу. Согласно экспертизе, на территории Переволочной рощи не предусмотрено строительство объектов. Там предусмотрено создание нового городского парка для отдыха горожан, - рассказал Ербол Куанов. В сентябре 2020 года в департамент экологии по ЗКО поступило обращение от жителей города о том, что ведется незаконное строительство на территории бывшего завода "Землячка". – Заказчиком работ является ТОО "Жайык Сити", подрядчиком - ТОО "Таза курылыс". В целом по проекту при строительстве объектом предусмотрено снятие 90 сантиметров слоя загрязненного грунта по всей территории бывшего завода, а это около четырех тысяч тонн. Когда мы начали строительство, 1080 тонн грунта уже было снято, из них более 500 тонн - железобетонные изделия. Поэтому нами была проведена проверка двух компаний, они были привлечены к административной ответственности.  Нами были выданы предписания об устранении нарушений, то есть 1080 тонн компания "Жайык сити" должна была передать для утилизации в виде строительных отходов. До 15 ноября ТОО "Таза курылыс" должно было все размещенные несанкционированные отходы на территории Переволочной рощи передать для утилизации. ТОО "Таза курылыс" привлекли к ответственности на ненадлежащее выполнение предписаний, - добавил Ербол Куанов. Напомним, в августе прошлого года в Уральске строители начали расчищать территорию, на которой раньше находился кожевенный завод имени Землячки. Рядом расположена Переволочная роща. Местные жители надеялись, что в этом месте появится городской парк. В акимате Уральска тогда проинформировали, что эта территория предназначена для возведения жилого массива, и даже продемонстрировали эскизный проект. Была назначена экологическая экспертиза, а позже и вовсе строительство объекта приостановили. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.