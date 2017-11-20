Как сообщил руководитель отдела сельского хозяйства Сырымского района Конысбай МОЛДАГАЛИЕВ, на сегодняшний день разведением племенного скота занимаются 12 хозяйств в районе. - Пользуясь поддержкой, оказываемой со стороны нашего государства, приедается огромное значение улучшению качества животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах района. В целях выполнения программы развития агропромышленного комплекса 2017-2021 годы и по программе «Береке» были созданы 4 кооператива, также получены кредиты в размере 240 миллионов тенге. На эти деньги было приобретено более тысячи бычков, - пояснил Конысбай МОЛДАГАЛИЕВ. Конысбай МОЛДАГАЛИЕВ рассказал о будущих планах развития сельского хозяйства Сырымского района. - В будущем мы хотим выйти на экспорт и поставлять мясную продукцию высокого качества, произведенную этими кооперативами. На сегодняшний день в крестьянских хозяйствах 3 тысячи голов племенного скота, но в 2020 году планируется довести численность до 5 тысяч, - отметил Конысбай МОЛДАГАЛИЕВ. Кроме того, крестьянские хозяйства Сырымского района «Шидерты», «Имангали», «Хамза», «Нурдаулет» увеличивают откормочное поголовье крупоногрогатого скота с 100 до 300 голов. А всего численность откормочного скота по району доведена до одной тысячи голов. - На предстоящую зимовку заготовлено 130 тысяч тонн кормов, план выполнен. Корма, заготовленные однолетними травами, составляют более 5,5 тысячи тонн, - сказал Конысбай МОЛДАГАЛИЕВ. В Сырымском районе развивается животноводство, местные жители активно занимаются разведением племенного скота. Большой вклад в развитие сельского хозяйства внесли крестьянские хозяйства «Жибек жолы», «Амир» и «Талап».