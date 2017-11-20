Рынок г. Уральск Как выяснилось, мясо на рынки Уральска завозится практически со всех районов области. Цена на говядину, привезенную из Казталовского и Жангалинского районов, варьируется от 1350 до 1800 тенге. Конина завозится в основном из Сырымского района, ее стоимость составляет 1600 - 1800 тенге за килограмм, а вот казы - 2500-2600 тенге. Баранину и свинину на рынки города везут в основном из Зеленовского района, и стоимость их практически одинакова - от 1200 до 1500 тенге за килограмм. По словам продавцов, их продукция всегда пользуется спросом. А вот покупатели не совсем довольны ценами на мясо. - Цена на мясо уже давно подскочила. Конечно, нам бы хотелось покупать его подешевле, потому что это продукт, без которого не обходится ни одна семья нашего города. Я считаю, что это самый полноценный и распространенный продукт питания населения. Радует одно - на наших рынках мясо всегда свежее, охлажденное, а не замороженное, - пояснила покупательница на рынке «Алтын Алма». Покупатели центрального рынка утверждают, что там цены на мясо все время "растут". - Ну я все понимаю, конечно, если бы был дефицит или нехватка этого продукта или его было бы сложно купить, то можно объяснить такую высокую стоимость мяса. Но наши прилавки забиты свежим привезенным мясом. С чем связано повышение цен - не понятно. К примеру, свинину из Польши можно купить дешевле, чем местную - из Зеленовского района. Я считаю, что все же цены должны быть на этот продукт как минимум доступными для населения, - отметила покупательница центрального рынка по имени Галина. Пенсионеры также утверждают, что цены на мясо высокие. По их словам, на рынке еще можно купить какие-то куски подешевле, а вот цены в супермаркетах «кусаются». Между тем, в Актобе мясо завозится также из районов области. Основные поставщики - Хобдинский, Айтекебийский, Мугалжарский районы. Стоимость конины здесь составляет 1700-1900 тенге за килограмм, казы - 2500 - 2700 тенге. Говядину на рынках Актобе можно купить по 1300 - 1900 тенге за килограмм, баранину по 1300-1500, если брать тушку целиком, то она обойдется немного дешевле - 1200 тенге за килограмм. Свинина здесь стоит 1200 - 1300 тенге за кило. На рынках Атырау говядина стоит от 1200 до 1500 тенге за килограмм, баранина - 1200 - 1400 тенге за кило, конина - 1400 -1600 тенге. Цены на казы колеблются от 2000 до 2500 тенге за килограмм. Мясо завозится из районов области, а также из ЗКО. - Я всегда покупаю продукты на коммунальном рынке "Сарайшык", там всегда все свежее, местное, да и цены ниже, чем на других рынках. Если в супермаркетах казы продают по 2500 тенге за килограмм, здесь я покупаю по 2 тысячи тенге за кило, - рассказал местный житель Еламан ЖУСУПОВ. Нужно отметить, что лошадь в Атырау на мясо можно купить за 300 тысяч тенге, молодняк - 150 - 200 тысяч. А вот в Актау мясо завозится только из вне - из Астрахани, Караганды, Актобе и Уральска. Цены на говядину здесь составляют 1500 - 2100 тенге за килограмм, конина - 1800 - 2000 тенге, баранина 1500 - 1900 тенге, казы 2000 - 2200 тенге. Таким образом, сравнив цены по регионам, можно сделать вывод, что цены на мясо практически одинаковые, а если различаются, то лишь на 100-200 тенге.Рынок г. Атырау