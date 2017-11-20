Фото с сайта informburo.kz В Актобе начались предварительные слушания по делу ОПГ "Четыре брата". Процесс проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области под председательством судьи Ахметкали Молдагалиева. Предполагаемый главарь группировки Еркин Избасар и другие – в общей сложности 26 человек обвиняются по нескольким статьям, в том числе за незаконную транспортировку, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов и создание и руководство организованной преступной группой, а также по другим статьям, относящимся к категории тяжких и особо тяжких правонарушений. На вопросы судьи подсудимый Еркин Избасар отвечал неохотно, сказав, что у него болит голова. Он рассказал суду, что у него два высших образования, есть трое детей. Среди подсудимых также фигурирует Рахат Аханов, в прошлом заместитель начальника криминальной полиции, заместитель руководителя ДВД Актюбинской области. В общей сложности в процессе участвуют около 100 человек: сами подсудимые, пострадавшие, адвокаты, родственники подсудимых. Основной зал не смог вместить всех желающих присутствовать на процессе, поэтому многочисленных родственников подсудимых разместили в зале для прессы. В здании суда соблюдаются особые меры безопасности. Всех посетителей досматривают, территорию суда охраняет полиция. 7 декабря 2016 года в Актобе прошла спецоперация по задержанию группировки, занимавшейся, по версии следствия, хищением нефти с Актюбинского нефтеперерабатывающего завода. Предполагаемого главаря группировки, Еркина Избасарова, задержали в этот же день в Алматы. Еркин Избасаров приходится родным братом Ерболату Избасарову. Последний является зятем экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, которого обвиняют в создании ОПГ, причинившей государству ущерб на сумму более 71 миллиарда тенге.Фото с сайта informburo.kz