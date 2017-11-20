На видео строитель стоит на третьем этаже без страховочного ремня, нагнув голову вниз. Судя по расположенному рядом зданию ДВД, бригада занимается строительством нового комплекса департамента внутренних дел. - Вот, человек работает на высоте, никакого пояса, никакой страховки ничего нету. Как так можно относиться к свой жизни, - комментирует видео автор. Как сообщил руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик АУБАКИРОВ, в отношении подрядчика, ведущего строительство нового комплекса ДВД в микрорайоне Нурсая, будут приняты меры. Отметим, что строительство нового административного комплекса ДВД началось в мае текущего года, завершится в мае 2020 года. Обьект включает в себя офисные помещения, состоящие из пяти блоков, спорткомплекс, казарму на 100 военнослужащих и общежитие на 100 бойцов СОБРа, центр адаптации несовершеннолетних (ЦАН) и изолятор временного содержания (ИВС), два бокса ангарного типа на 16 единиц техники каждый, трансформаторную подстанцию с генератором и котельную. Существующий офис административной полиции можно считать частью будущего комплекса ДВД.