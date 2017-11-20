Рабочего, стоящего на самом краю стройки, снял на видео проезжавший мимо местный житель, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На видео строитель стоит на третьем этаже без страховочного ремня, нагнув голову вниз. Судя по расположенному рядом зданию ДВД, бригада занимается строительством нового комплекса департамента внутренних дел. - Вот, человек работает на высоте, никакого пояса, никакой страховки ничего нету. Как так можно относиться к свой жизни, - комментирует видео автор. Как сообщил руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик АУБАКИРОВ, в отношении подрядчика, ведущего строительство нового комплекса ДВД в микрорайоне Нурсая, будут приняты меры. Отметим, что строительство нового административного комплекса ДВД  началось в мае текущего года, завершится в мае 2020 года. Обьект включает в себя офисные помещения, состоящие из пяти блоков, спорткомплекс, казарму на 100 военнослужащих и общежитие на 100 бойцов СОБРа, центр адаптации несовершеннолетних (ЦАН) и изолятор временного содержания (ИВС), два бокса ангарного типа на 16 единиц техники каждый, трансформаторную подстанцию с генератором и котельную. Существующий офис административной полиции можно считать частью будущего комплекса ДВД. uycqb50-oeM Ерлан ОМАРОВ