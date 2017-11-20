Женщина до сих пор находится в реанимации Областной клинической больницы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Женщина по-прежнему находится в реанимации Областной клинической больницы. Ее состояние расцениваетися как тяжелое. Сейчас решается вопрос о ее переводе в клинику Астаны, - сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Саламат ЕРАЛИН. Напомним, при взрыве в частном доме пострадали 6 человек. 37-летняя женщина на седьмом месяце беременности была доставлена в ОКБ с 85% ожогов тела. Врачи планируют ее отвезти самолетом санавиации в Астану. Супруг пострадавшей рассказал, что в день трагедии женщина пошла на кухню, чтобы приготовить завтрак для семьи. После чего он услышал сильных хлопок, выбежал на кухню и увидел, что жена буквально вся горит. Мужчина начал тушить на ней одежду, однако она получила сильнейшие ожоги.  