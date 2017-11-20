Выяснилось, что иностранец, управляя автомашиной Mersedes Bens, на трассе Атырау-Уральск на 137 километре не остановился по требованию сотрудника ДПС, озвученному в громкоговоритель.

Более того, нарушитель не явился в суд по неизвестным причинам и от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

- В связи с этим на основании подпункта 4 части 1 статьи 818 КоАП РК дело было рассмотрено без его участия. В суде действия гражданина РФ были доказаны протоколом о совершении административого правонарушения, а также другими материалами дела. Водитель был признан виновным по ч.1 ст.613 КоАП Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения права на управление транспортными средствами сроком на 1 год, - сообщили в пресс-службе Махамбетского районного суда.

Постановление суда вступило в законную силу.