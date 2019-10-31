В рамках госпрограммы в Уральске отремонтировали четвертую многоэтажку

В рамках программы «Развития регионов 2020» завершился ремонт многоэтажного дома по адресу Производственная, 7, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В октябре завершился ремонт кровли многоэтажного дома по улице Производственная. На данный момент ведется уборка территории. Это по счету четвертый дом за текущий год, в котором проводился ремонт в рамках государственной программы "Развитие регионов - 2020". Так, с начала года по этой программе за счет местного бюджета отремонтировано три многоквартирных дома. Это капитальный ремонт кровли жилых домов по адресу ул.Джаникешова д.4, ул.Курман