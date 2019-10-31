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Социум

В рамках госпрограммы в Уральске отремонтировали четвертую многоэтажку

В рамках программы «Развития регионов 2020» завершился ремонт многоэтажного дома по адресу Производственная, 7, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В октябре завершился ремонт кровли многоэтажного дома по улице Производственная. На данный момент ведется уборка территории. Это по счету четвертый дом за текущий год, в котором проводился ремонт в рамках государственной программы "Развитие регионов - 2020". Так, с начала года по этой программе за счет местного бюджета отремонтировано три многоквартирных дома. Это капитальный ремонт кровли жилых домов по адресу ул.Джаникешова д.4, ул.Курман
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В рамках госпрограммы в Уральске отремонтировали четвертую многоэтажку
В рамках программы «Развития регионов 2020» завершился ремонт многоэтажного дома по адресу Производственная, 7, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В октябре завершился ремонт кровли многоэтажного дома по улице Производственная. На данный момент ведется уборка территории. Это по счету четвертый дом за текущий год, в котором проводился ремонт в рамках государственной программы "Развитие регионов - 2020". Так, с начала года по этой программе за счет местного бюджета отремонтировано три многоквартирных дома. Это капитальный ремонт кровли жилых домов по адресу ул.Джаникешова д.4, ул.Курмангазы д.100, ул.1-ый Завокзальный тупик, 59. Также на данный момент производится ремонт еще четырех многоэтажных жилых дома: ул.Ихсанова, 73, ул.Кердери, 129, ул.Шевченко, 65, ул.Жангир хана, 11. К слову, в этом году по программе "Модернизация ЖКХ" на ремонт крыш в трех домах было выделено 68 миллионов тенге. Следует отметить, что в сентябре аким Уральска Абат Шыныбеков посетил несколько многоэтажных дома, кровли которых обрушились из-за снега. Было решено выделить дополнительные средства по госпрограмме на ремонт крыши еще в пяти многоэтажках города. - Уже начат ремонт по адресам: ул. Ихсанова, 73 (подрядная организация - ТОО «Батыс Курылыс») и ул. Производственная, 7 (подрядная организация - ТОО «ЖайыкСити»). В конце сентября - начале октября начнется ремонт в доме № 129 по ул. Кердери (подрядная организация - ТОО «Батыс Курылыс»), доме № 11 по ул.Жангирхана (подрядная организация - ТОО «Батыс Курылыс»), доме №65 по ул.Шевченко (подрядная организация - ТОО «ЭлитСтрой»), - сообщили в пресс-службе акима города. - Строительные работы планируется завершить в течение нескольких месяцев.
Анна СУВОРОВА Фото с сайта акимата Уральска Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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