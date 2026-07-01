В расписании казахстанских школьников появятся новые предметы

В казахстанских школах грядут масштабные изменения: учебную программу дополнят новыми дисциплинами, а содержание предметов для младших классов будет серьезно пересмотрено. Об этом на заседании правительства объявила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.
Что изменится в расписании?
Главный акцент министерство сделало на правовом воспитании и безопасности. С нового учебного года для казахстанских школьников вводятся обязательные курсы:
- "Основы Конституции" - для учащихся 5–7 классов.
- "Закон и порядок" - для учеников 8–11 классов.
- "Личная безопасность" - обязательный курс для всей средней школы (5–11 классы).
Кроме того, в программу 8-9 классов возвращается "География Казахстана", а курс "Основы права", который раньше выбирали факультативно, станет обязательным для всех.
- Основы права будет преподаваться в содержании, полностью соответствующем принципам новой Конституции, - уточнила Жулдыз Сулейменова.
Акцент на начальные классы
Серьезные перемены коснутся и начальной школы. Цель министерства - убрать лишнюю нагрузку и сосредоточиться на базовых навыках: чтении, письме и математике.
Так, по предмету "Математика" для 1-4 классов пересмотрели 244 учебные цели. Сложные теоретические темы, не соответствующие возрасту детей, исключили или перенесли в старшие классы.
- Основная цель - оптимизировать учебную нагрузку, обеспечить преемственность учебного материала и сформировать прочную основу читательской, письменной, математической и функциональной грамотности учащихся, - пояснила глава ведомства.
Комфортная адаптация
Для первоклассников внедрят адаптационный период, чтобы переход к школьным будням был менее стрессовым. Обновили и подход к изучению языков: добукварный период увеличен до 12 часов, на изучение "Әліппе" выделено 84 часа, а предмет "Родной язык" теперь будет преподаваться во втором полугодии в объеме 102 часов.
- В учебных программах усилены задания, направленные на развитие культуры устной речи, понимания текста, читательской грамотности и навыков письменной коммуникации, - отметила Жулдыз Сулейменова.