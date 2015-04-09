В Риге семью из Казахстана взяли в заложники соотечественники

Сотрудники Главного управления криминальной полиции при содействии бойцов спецподразделения Omega обезвредили группу лиц, причастных к захвату семьи из Казахстана, сообщает портал Delfi.lv. Фото с сайта Nur.kz По предварительным данным, подозреваемые — также граждане Казахстана — захватили соотечественников, чтобы потребовать выкуп с отца заложницы — недвижимость в Алматы, оцененную в 400 000 долларов США. В начале марта в распоряжение Госполиции поступила информация о том, что организованная группа захватила в заложники казахскую семью, длительное время проживающую на территории Латвии. В чис