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В Риге семью из Казахстана взяли в заложники соотечественники

Сотрудники Главного управления криминальной полиции при содействии бойцов спецподразделения Omega обезвредили группу лиц, причастных к захвату семьи из Казахстана, сообщает портал Delfi.lv. Фото с сайта Nur.kz По предварительным данным, подозреваемые — также граждане Казахстана — захватили соотечественников, чтобы потребовать выкуп с отца заложницы — недвижимость в Алматы, оцененную в 400 000 долларов США. В начале марта в распоряжение Госполиции поступила информация о том, что организованная группа захватила в заложники казахскую семью, длительное время проживающую на территории Латвии. В чис
Marat
В Риге семью из Казахстана взяли в заложники соотечественники
Сотрудники Главного управления криминальной полиции при содействии бойцов спецподразделения Omega обезвредили группу лиц, причастных к захвату семьи из Казахстана, сообщает портал Delfi.lv.
Фото с сайта Nur.kz
Фото с сайта Nur.kz
 Фото с сайта Nur.kz По предварительным данным, подозреваемые — также граждане Казахстана — захватили соотечественников, чтобы потребовать выкуп с отца заложницы — недвижимость в Алматы, оцененную в 400 000 долларов США. В начале марта в распоряжение Госполиции поступила информация о том, что организованная группа захватила в заложники казахскую семью, длительное время проживающую на территории Латвии. В числе заложников оказались отец, мать и двое детей — девочки 8 и 6 лет. Жертв удерживали в одной из квартир, однако точное место полиции пришлось устанавливать собственными силами. За освобождение заложников преступники требовали с отца удерживаемой женщины перерегистрировать на другое имя недвижимость в Алматы, которая оценена в 400 000 долларов. Сами заложники ранее не были знакомы со своими похитителями. Когда полиция установила, что жертв скрывают на квартире на ул. Дигнаяс (недвижимость принадлежит заложникам), было принято решение о проведении операции по освобождению. На момент штурма в квартире находились заложники, а также двое членов организованной преступной группировки: граждане Казахстана 1985 и 1990 г.р. Подозреваемых задержали на месте, а их сообщников — казахов 1966 и 1968 г.р. — чуть позже. На данный момент все задержанные находятся под арестом. Следствие продолжается.

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