В Самарском диагностическом центре проводится антивозрастная терапия для женщин

Anti–Age (антивозрастная) терапия в отделе гинекологии – это обследование и комплекс мер по профилактике возрастных изменений: • использование прогормонов и гормонотерапия, • проблема вагинальной сухости, • сексуальная дисфункция, • плацентарная терапия Melsmon, • plazmolifting.– Для женщин после 40 лет становятся актуальны проблемы изменения выработки гормонов, сухости слизистых и влагалища, недержания мочи, – поясняет заведующая отделом гинекологии Самарского диагностического центра, кандидат медицинских наук Марина ГЛУХОВА. – В этом случае помогает plazmolifting (плазмолифтинг) – одно из лучших инновационных безоперационных методов восстановления и омоложения женского организма за счет аутоплазмы, содержащей в своем составе липиды, факторы роста, гормоны, белки, аминокислоты, а также микроэлементы, которые способствуют восстановлению и обновлению тканей. Как проводится plazmolifting Во время самой процедуры у пациента из вены забирают небольшое количество крови, в среднем от 10 до 30 мл. Объем зависит от того, сколько плазмы требуется на процедуру. После этого цельную кровь помещают в специальную центрифугу. Под действием центробежной силы более тяжелые клетки оседают на дно, жидкая часть крови и тромбоциты остаются сверху. Именно эту обогащенную тромбоцитами плазму вводят женщине. Процедура от начала и до конца занимает около 30 минут.
В результате plazmolifting: • улучшается микроциркуляция в тканях; • повышается тонус мышц тазового дна; • ускоряется клеточный метаболизм; • нормализуется водный и клеточный баланс, усиливается секреция и увлажнение слизистых оболочек половых органов; • устраняются воспалительные процессы; • повышается местный иммунитет; • стимулируется регенерация тканей.– На первом приеме врач составит для вас программу по Anti–Age диагностике и лечению. Каждая программа создается индивидуально, в соответствии с пожеланиями пациента. Для составления программы могут понадобиться дополнительные методы диагностики, например, проведение УЗИ, сдача анализов, – пояснила доктор.
Также отделение гинекологии Самарского диагностического центра оказывает широкий спектр консультативных и лечебно–диагностических услуг при различных заболеваниях: • бесплодии, бесплодном браке, невынашивании беременности; • эндометриозе, миоме матки; • доброкачественных кистах яичников; • заболеваниях шейки матки; • урогенитальных инфекциях; • папилломавирусных инфекциях; • воспалительных заболеваний половых органов; • нарушениях менструального цикла; • злокачественных заболеваниях гениталий; • опущениях и выпадениях органов гениталий; • стрессовом недержании мочи; • замерших беременностях; • проблемы детской гинекологии; • проблемы гинекологической эндокринологии; • планировании семьи и контрацепции; • хирургическое лечение различных гинекологических заболеваний с использованием современных технологий.В клинике работают опытные акушеры – гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики, гинеколог–маммолог, гинеколог – эндокринолог, детский гинеколог. В отделе гинекологии имеется дневной стационар с комфортабельными палатами дневного пребывания больных, 2 кабинета ультразвуковой диагностики, малая и большая операционные для оперативного лечения гинекологических заболеваний. Благодаря усовершенствованному оборудованию и многочисленным методам лабораторного исследования любые диагностические услуги могут быть оказаны в день первого посещения диагностического центра. Для людей, проходящих стационарное лечение, предусмотрены одно– и трёхместные палаты, соответствующие всем высочайшим требованиям. Диагностика и лечение бесплодия, невынашивания беременности и диагностика течения беременности – один из самостоятельных разделов работы гинекологического отдела центра.
Все пациенты, обратившиеся в отдел гинекологии Самарского диагностического центра с гинекологическими проблемами, получают: • Своевременное и грамотное лечение выявленных заболеваний. • Индивидуальный подход. • Возможность лечиться проверенными медицинскими способами. Все процедуры, проводимые врачами центра, научно обоснованы. Объективная диагностика заболеваний.Назначаются только те методы лечения, в которых пациент действительно нуждается.
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