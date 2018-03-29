В Самарском диагностическом центре проводится антивозрастная терапия для женщин

Старение и предваряющие его изменения лица и тела после 40 лет не нравятся любой женщине, и эти возрастные процессы неизбежны.Тем не менее, российская клиника предлагает представительницам прекрасного пола продлить молодость своего организма за счет Anti–Age (антивозрастной) терапии. Anti–Age (антивозрастная) терапия в отделе гинекологии – это обследование и комплекс мер по профилактике возрастных изменений: • использование прогормонов и гормонотерапия, • проблема вагинальной сухости, • сексуальная дисфункция, • плацентарная терапия Melsmon, • plazmolifting. – Для женщин после 40 лет становятс