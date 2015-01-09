Иллюстративное фото с сайта analista.ru Иллюстративное фото с сайта analista.ru В селе Жанибек 9 января полдня люди сидели без газа и, соответственно, без отопления, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители села рассказали, что газ отключили в обед. - В данный момент его уже дали, - рассказала жительница села Айжан. - Полдня мы были без отопления. Говорят, какая-то авария была. Начальник областного управления энергетики и ЖКХ Рспай УТЕШЕВ подтвердил информацию. - Сегодня было отключение, - пояснил Рспай УТЕШЕВ. - Была небольшая утечка газа, и чтобы ее ликвидировать, на время ремонта мы отключили газ. Но к вечеру его уже дали. Аким Жанибекского района Мурат МУКАЕВ также подтвердил, что была небольшая авария, которую уже устранили и сказал, что в данный момент подача газа возобновлена.