21 января в 22 часа в с подозрением на пищевую токсикоинфекцию с центральную больницу Каратобинского района обратились 10 школьников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта removka.clan.su Иллюстративное фото с сайта removka.clan.su Сегодня, 22 января, в райбольницу обратилось еще 7 детей в возрасте 11-16 лет. Все они ученики местной школы-гимназии. Как стало известно, в настоящее время состояние детей относительно удовлетворительное, угрозы их жизни нет, пациенты поддаются проводимой терапии. В настоящее время на место происшествия выехали бригады специалистов, в составе которых бактериологи, санврачи, инфекционисты, специалисты управления здравоохранения и департамента по защите прав потребителей. - Началось всё вчера вечером. 10 школьников пожаловались на боли в животе и жидкий стул, никакой рвоты или обмороков у них нет, - рассказал по телефону аким Каратобинского района Асхат ШАХАРОВ. - Далее мы стали проверять, расспрашивать детей, и еще 17 человек направили в райбольницу на обследование, шестеро из них в настоящее время уже находятся на занятиях, у них все нормально. В школе-гимназии, которая находится в райцентре, учится 255 школьников. Все они едят в школьной столовой. Но отравились именно дети, которые живут в интернате. Сейчас ситуация стабильная. Что именно вызвало плохое самочувствие гимназистов, должны выяснить бактериологи и инфекционисты, которые в настоящее время работают в селе.