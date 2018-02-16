В школах Казахстана могут запретить смартфоны

Полностью отказаться от современных гаджетов в стенах общеобразовательных учреждений предложили сенаторы, сообщает "КТК". Иллюстративное фото из архива "МГ" Такие кардинальные меры, по мнению депутатов, помогут повысить авторитет педагога в глазах учащихся. Десятки популярных видеороликов, на которых отчетливо видны современные методы воспитания в школах, парламентариев, видимо, не смущают. Они, напротив, уверены, что снимать на камеры смартфонов то, что происходит в учебных кабинетах, не имеет права никто. Жаловаться и уж тем более обижать педагогов дети не должны, подчеркивают сенаторы. Поэт