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Социум

В школах Казахстана могут запретить смартфоны

Полностью отказаться от современных гаджетов в стенах общеобразовательных учреждений предложили сенаторы, сообщает "КТК". Иллюстративное фото из архива "МГ" Такие кардинальные меры, по мнению депутатов, помогут повысить авторитет педагога в глазах учащихся. Десятки популярных видеороликов, на которых отчетливо видны современные методы воспитания в школах, парламентариев, видимо, не смущают. Они, напротив, уверены, что снимать на камеры смартфонов то, что происходит в учебных кабинетах, не имеет права никто. Жаловаться и уж тем более обижать педагогов дети не должны, подчеркивают сенаторы. Поэт
gorod
В школах Казахстана могут запретить смартфоны
Полностью отказаться от современных гаджетов в стенах общеобразовательных учреждений предложили сенаторы, сообщает "КТК".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Такие кардинальные меры, по мнению депутатов, помогут повысить авторитет педагога в глазах учащихся. Десятки популярных видеороликов, на которых отчетливо видны современные методы воспитания в школах, парламентариев, видимо, не смущают. Они, напротив, уверены, что снимать на камеры смартфонов то, что происходит в учебных кабинетах, не имеет права никто. Жаловаться и уж тем более обижать педагогов дети не должны, подчеркивают сенаторы. Поэтому они предложили приравнять оскорбление учителя к оскорблению представителя власти и тщательно контролировать дисциплину в общеобразовательных учреждениях. Первым шагом к этому, по словам депутатов, должен стать тотальный запрет на пользование смартфонами в школах не только учениками, но и их родителями и даже самими учителями. - Школьникам, их родителям и учителям во время учебного процесса нужно запретить пользоваться смартфонам, ведь школы являются государственными учреждениями. Все мы знаем, что в госорганах введен запрет на использование телефонов с видеокамерами и имеющих доступ к интернету, потому что есть моменты, которые должны оставаться за закрытыми дверями. По такому же примеру нужно последовать и в общеобразовательных учреждениях, - заявила депутат Сената Парламента РК Динара НУКЕТАЕВА.

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