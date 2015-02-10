В Шымкенте няню двоих детей подозревают в избиении малышей. 4-летняя девочка впала в коматозное состояние, 2-летний мальчик со множественными травмами и ушибами лежит в реанимации. Причиной своей агрессии женщина назвала то, что дети ее нервировали. photo6542 Когда врачи приехали за 4-летней девочкой, она уже была без сознания, сообщает 7 канал. Осмотрев ребенка, медики обнаружили множество гематом и ушибов, после этого они вызвали полицейских. «Диагноз: жестокое обращение, синдром жестокого обращения, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутримозговая гематома, множественные ушибы тела, подкожные гематомы; ребенок до сих пор без сознания. Сегодня общее состояние крайне тяжелое, угрожает жизни, ребенок находится на аппаратном дыхании на ИВЛ», — сообщил  заместитель главного врача по хирургии областной детской клинической больницы Болат Нускабаев. После обращения медиков полицейские отправились в дом, откуда забрали девочку. Там правоохранители нашли 2-летнего мальчика, младшего брата пострадавшей малышки, который также был жестоко избит. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Состояние мальчика сравнительно лучше, чем у сестры. Прокурорам удалось выяснить, с детьми так жестоко расправилась их няня. 24-летняя мать, говорят обвинители, на длительное время оставляла детей с этой женщиной. «Мать вот этих детей по имени Жайна составляет устный договор с женщиной Гульчехра о том, что она будет присматривать за её детьми. За её услуги она обещала оплатить 70 тысяч тенге. Сама мать работает в другом поселке, а эти дети были оставлены в городе Шымкенте. При выяснении обстоятельств получения телесных повреждений женщина по имени Гульчехра пояснила, что она их избила, причиной избиения было то, что дети ее нервировали», — говорит заместитель прокурора Абайского района города Шымкента Ермек Айтимов. Как рассказали в прокуратуре, женщину отправят на психиатрическую экспертизу, сейчас она находится в ИВС. Известно, что Гульчехра воспитывает троих своих детей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признаку нанесения тяжких телесных повреждений. Наказание за это преступление – 3-7 лет тюремного заключения.