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Социум

В Шынгырлауском районе прошел отбор в кадровый резерв партии «NUR OTAN»

Согласно поручению председателя ведущей партии страны о перезагрузке деятельности партии “Nur Otan”, в Шынгырлауском районе проведены работы по отбору кандидатов в кадровый резерв партии. Проект был реализован с 28 октября по 16 ноября текущего года. 36 зарегистрированных претендентов с 5 ноября вели в районе агитационные мероприятия. Выборы в резерв прошли в минувшую субботу. На выборы в субботний день пришли все жители района. Наблюдатели — представители общественных объединений весь день следили за процессом. По их словам, выборы на участках прошли справедливо и прозрачно. Цель пилотного пр
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В Шынгырлауском районе прошел отбор в кадровый резерв партии «NUR OTAN»
Согласно поручению председателя ведущей партии страны о перезагрузке деятельности партии “Nur Otan”, в Шынгырлауском районе проведены работы по отбору кандидатов в кадровый резерв партии. Проект был реализован с 28 октября по 16 ноября текущего года. 36 зарегистрированных претендентов с 5 ноября вели в районе агитационные мероприятия. Выборы в резерв прошли в минувшую субботу.
На выборы в субботний день пришли все жители района. Наблюдатели — представители общественных объединений весь день следили за процессом. По их словам, выборы на участках прошли справедливо и прозрачно. Цель пилотного проекта — отобрать из числа жителей района активных, авторитетных, предприимчивых и рациональномыслящих людей для совершенствования и дальнейшего продвижения идей и проектов партии. В кадровый резерв партии подали заявления 36 претендентов. Это специалисты сферы образования, культуры, спорта, предпринимательства, многодетные мамы, депутаты и госорганы. Из общего числа будут оторбраны 12 человек. - Нам нужны смелые, креативные и активные молодые партийцы, которые будут защищать интересы своих односельчан, будут вносить новые идеи в проекты партии, - говорит консультант ЗКОФ партии “Nur Otan” Азат Сагатов. Отбор кандидатов проходил с 28 октября по 4 ноября. В местных газетах и социальных сетях были представлены их биографии и программы. Пилотный проект по отбору в кадровый резерв партии по республике был реализован согласно плану. Члены всех 16 партиынйх первичек проводили с населением разъяснительные работы. Голосование проходило на 9 участках, 1552 партийца сделали свой выбор. Был организован выезд на дом к отдельным категориям избирателей. - Несмотря на то что я инвалид. Я плохо вижу, но тем не менее, я всегда стараюсь быть в курсе всех дел и новостей, которые происходят в нашем селе, районе и области. Поэтому и в голосовании я приняла участие. Поддерживаю такой проект партии. Пусть все будет во благо, - говорит житель района Марал Мендыгалиева. Встречи с населением прошли в 8 сельских округах. В них вместе с кандидатами приняли участие руководитель районного филиала, делегаты от области и республики. Главное, что каждый из кандидатов проекта четко видит свою задачу - в программе они обозначили свою позицию по развитию своего района и конкретные шаги по ее реализации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
выборы партия

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