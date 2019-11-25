В Шынгырлауском районе прошел отбор в кадровый резерв партии «NUR OTAN»

Согласно поручению председателя ведущей партии страны о перезагрузке деятельности партии “Nur Otan”, в Шынгырлауском районе проведены работы по отбору кандидатов в кадровый резерв партии. Проект был реализован с 28 октября по 16 ноября текущего года. 36 зарегистрированных претендентов с 5 ноября вели в районе агитационные мероприятия. Выборы в резерв прошли в минувшую субботу. На выборы в субботний день пришли все жители района. Наблюдатели — представители общественных объединений весь день следили за процессом. По их словам, выборы на участках прошли справедливо и прозрачно. Цель пилотного пр