Выделенная полоса движения для автобусов начала функционировать в Уральске

Кроме маршрутных автобусов, полосой могут пользоваться автомобили оперативных и специальных служб с включёнными проблесковыми маячками синего и красного цвета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, в целях обеспечения дорожной безопасности по проспекту Н.Назарбаева с 25 ноября начинает функционировать выделенная полоса движения для пассажирского транспорта. - По проспекту Назарбаева от улицы М.Маметовой до улицы Ж.Молдагалиева автобусы должны ездить по специально отведе