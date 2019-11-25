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Выделенная полоса движения для автобусов начала функционировать в Уральске

Кроме маршрутных автобусов, полосой могут пользоваться автомобили оперативных и специальных служб с включёнными проблесковыми маячками синего и красного цвета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, в целях обеспечения дорожной безопасности по проспекту Н.Назарбаева с 25 ноября начинает функционировать выделенная полоса движения для пассажирского транспорта. - По проспекту Назарбаева от улицы М.Маметовой до улицы Ж.Молдагалиева автобусы должны ездить по специально отведе
Кристина Кобина
Выделенная полоса движения для автобусов начала функционировать в Уральске
Кроме маршрутных автобусов, полосой могут пользоваться автомобили оперативных и специальных служб с включёнными проблесковыми маячками синего и красного цвета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, в целях обеспечения дорожной безопасности по проспекту Н.Назарбаева с 25 ноября начинает функционировать выделенная полоса движения для пассажирского транспорта. - По проспекту Назарбаева от улицы М.Маметовой до улицы Ж.Молдагалиева автобусы должны ездить по специально отведенной полосе. Согласно правилам дорожного движения, кроме маршрутных автобусов пользоваться выделенной полосой могут водители транспортных средств оперативных и специальных служб с включёнными проблесковыми маячками синего и красного цвета, выполняя неотложное служебное задание. Также ездить по спецполосе можно водителям транспортных средств с включённым проблесковым маячком оранжевого или жёлтого цвета при выполнении строительных, ремонтных или уборочных работ, водителям мобильных групп оперативного реагирования частных охранных организаций, передвижных контрольно-пропускных пунктов органов транспортного контроля на дороге. Остановка и стоянка на выделенной полосе движения, кроме выше указанных транспортных средств, запрещена, - пояснили в отделе ПТ и АД города Уральск. Стоит отметить, что ответственность за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта влечет штраф размером 3 МРП (7575 тенге) и трактуется как нарушение правил дорожной разметки или дорожных знаков по статье 601 КоАП РК "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги". Любое повторное нарушение разметки или знаков будет наказываться строже – 10 МРП (25250 тенге). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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