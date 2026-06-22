В системе МВД Казахстана начали подготовку операторов дронов

На базе оперативно-криминалистического департамента министерства открылась лаборатория, где полицейских обучают управлению беспилотниками для поиска людей и раскрытия преступлений.

В Казахстане полицейские начали обучение управлению беспилотными летательными аппаратами. На базе оперативно-криминалистического департамента МВД открылась учебно-тренировочная лаборатория беспилотных авиационных систем, сообщает ведомственный медиапортал Polisia.kz.

Подготовка сотрудников включает в себя теоретический курс, работу на специализированных симуляторах и практические занятия за компьютером. Основной упор делается на применение БПЛА при выполнении служебных и поисково-розыскных мероприятий.

- По поручению министра внутренних дел на базе оперативно-криминалистического департамента создана учебно-тренировочная лаборатория беспилотных авиационных систем. Наша задача - подготовить сотрудников, которые смогут уверенно и эффективно использовать современные технологии в своей повседневной работе, - отметил главный криминалист оперативно-криминалистического департамента МВД Роллан Молдыбаев.

По информации министерства, технические характеристики используемых аппаратов позволяют расширить оперативные возможности подразделений. В частности, за счет камер высокого разрешения и тепловизоров полиция может осуществлять ночное наблюдение и вести аэроразведку для поиска граждан в сложных погодных условиях.

Беспилотники также задействуют для оценки обстановки на месте происшествия до прибытия следственно-оперативной группы и для обследования труднодоступных зон: степных массивов, горной местности и заброшенных объектов.

Эффективность использования воздушного наблюдения подтвердилась при раскрытии преступления в Туркестанской области. Там с помощью дрона сотрудники полиции оперативно раскрыли факт скотокрадства.

- Были установлены подозреваемые, зафиксированы их перемещения, а также собраны доказательства, позволившие выйти и на скупщика похищенного имущества, - сообщили в публикации.

В МВД отмечают, что плановое внедрение беспилотных технологий направлено на увеличение скорости реагирования подразделений и повышение общего уровня общественной безопасности.