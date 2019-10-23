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Социум

В следующем году планируют сдать 126-квартирный жилой дом в Аксае

Новая девятиэтажка расположена в 10 микрорайоне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Бурлинского района Миржан Сатканов, по сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства есть еще много кропотливой работы, которые они должны преодолеть. - Но вместе с тем есть и положительные стороны которые можно отметить, например, для вкладчиков Жилстройсбербанка продолжается строительство 9-этажного 126-квартирного жилого дома в 10 микрорайоне города Аксай. Строительством занимается подрядная организация ТОО "Лидер". На данный момент ведут
Кристина Кобина
В следующем году планируют сдать 126-квартирный жилой дом в Аксае
Новая девятиэтажка расположена в 10 микрорайоне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Бурлинского района Миржан Сатканов, по сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства есть еще много кропотливой работы, которые они должны преодолеть. - Но вместе с тем есть и положительные стороны которые можно отметить, например, для вкладчиков Жилстройсбербанка продолжается строительство 9-этажного 126-квартирного жилого дома в 10 микрорайоне города Аксай. Строительством занимается подрядная организация ТОО "Лидер". На данный момент ведутся монолитные работы по каркасу здания. Его планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году, - пояснил Миржан Сатканов. К тому же для предоставления жилья жителям района в аренду для очередников в этом микрорайоне начато строительство аналогичного дома подрядной организацией ТОО «Строй Мунай Сервис Актобе». - Стоит отметить, что ведется проектирование еще двух девятиэтажных домов. Разработан и готов к реализации проект «Строительство девятиэтажного 198 квартирного жилого дома, пятно №39, в микрорайоне Карачаганак-1 города Аксай, - рассказал Миржан Сатканов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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