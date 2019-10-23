В следующем году планируют сдать 126-квартирный жилой дом в Аксае

Новая девятиэтажка расположена в 10 микрорайоне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Бурлинского района Миржан Сатканов, по сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства есть еще много кропотливой работы, которые они должны преодолеть. - Но вместе с тем есть и положительные стороны которые можно отметить, например, для вкладчиков Жилстройсбербанка продолжается строительство 9-этажного 126-квартирного жилого дома в 10 микрорайоне города Аксай. Строительством занимается подрядная организация ТОО "Лидер". На данный момент ведут