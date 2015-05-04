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В США открыли огонь на выставке карикатур на пророка Мухаммеда

Возле выставки карикатур на пророка Мухаммеда в американском городе Гарленде (штат Техас) произошла перестрелка. Как сообщает NBC News, два человека, открывшие стрельбу, были убиты, один охранник получил ранения. Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая, около 19:00 (03:00 по московскому времени) на парковке выставочного центра. «Мы уже собирались уезжать, когда услышали звуки выстрелов», — рассказали очевидцы. По их словам, на месте происшествия практически сразу оказались десятки полицейских, которые сказали посетителям, чтобы они оставались на своих местах, сообщает lenta.ru. После этого, ра
Marat
В США открыли огонь на выставке карикатур на пророка Мухаммеда
photp965
photp965
Возле выставки карикатур на пророка Мухаммеда в американском городе Гарленде (штат Техас) произошла перестрелка. Как сообщает NBC News, два человека, открывшие стрельбу, были убиты, один охранник получил ранения. Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая, около 19:00 (03:00 по московскому времени) на парковке выставочного центра. «Мы уже собирались уезжать, когда услышали звуки выстрелов», — рассказали очевидцы. По их словам, на месте происшествия практически сразу оказались десятки полицейских, которые сказали посетителям, чтобы они оставались на своих местах, сообщает lenta.ru. После этого, рассказали свидетели, раздалось еще несколько выстрелов, и сотрудники правоохранительных органов направились вглубь автостоянки. Из здания выставочного центра были эвакуированы около 75 посетителей, передает Associated Press. Они были вывезены в безопасное место на двух школьных автобусах. Полиция оцепила выставочный центр. Неподалеку от здания обнаружен подозрительный автомобиль, в котором может находиться взрывчатка. Машину проверяет робот-сапер. Ответственность за стрельбу на выставке карикатур на пророка Мохаммеда, взяли на себя боевики группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на организацию SITE, занимающуюся мониторингом активности экстремистов в интернете. По данным SITE, о том, что за атакой стоят двое сторонников ИГ, в Twitter сообщил один из боевиков. Личности нападавших пока не установлены. Официального подтверждения этой информации также пока нет. Выставка карикатур была подготовлена организацией «Инициатива по обороне американской свободы» (AFDI). По мнению ее устроителей, мероприятие должно было способствовать свободе выражения мнений. Для победителя конкурса карикатур предусмотрен главный приз в размере 10 тыс. долларов, также за победу в номинации «приз зрительских симпатий» можно получить 2,5 тыс. долларов. Напомним, 7 января трое вооруженных людей напали на офис Charlie Hebdo в Париже. В результате теракта были убиты 12 человек. Поводом для нападения стали публикации в журнале карикатур на пророка Мухаммеда.

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