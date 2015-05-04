В США открыли огонь на выставке карикатур на пророка Мухаммеда

Возле выставки карикатур на пророка Мухаммеда в американском городе Гарленде (штат Техас) произошла перестрелка. Как сообщает NBC News, два человека, открывшие стрельбу, были убиты, один охранник получил ранения. Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая, около 19:00 (03:00 по московскому времени) на парковке выставочного центра. «Мы уже собирались уезжать, когда услышали звуки выстрелов», — рассказали очевидцы. По их словам, на месте происшествия практически сразу оказались десятки полицейских, которые сказали посетителям, чтобы они оставались на своих местах, сообщает lenta.ru. После этого, ра