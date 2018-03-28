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Социум

В ТРЦ City center посетителям показали, как вести себя при эвакуации

Сотрудники ДЧС ЗКО и администрация торгово-развлекательного центра показали, где находятся планы эвакуации и куда идти в случае пожара, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ТРЦ City center является одним из самых крупных комплексов Уральска, который вмещает в себя до 8 тысяч человек. По словам заместителя генерального директора ТОО "ПСП "Серик" Татьяны ТРИФОНОВОЙ, в здании центра установлена современная система пожарной безопасности. - На каждом этаже в нашем центре есть пять эвакуационных выходов, которые ведут на уличные лестницы. Кроме этого, в каждом из кинозалов имеются две дополни
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В ТРЦ City center посетителям показали, как вести себя при эвакуации
Сотрудники ДЧС ЗКО и администрация торгово-развлекательного центра показали, где находятся планы эвакуации и куда идти в случае пожара, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
ТРЦ City center является одним из самых крупных комплексов Уральска, который вмещает в себя до 8 тысяч человек. По словам заместителя генерального директора ТОО "ПСП "Серик" Татьяны ТРИФОНОВОЙ, в здании центра установлена современная система пожарной безопасности. - На каждом этаже в нашем центре есть пять эвакуационных выходов, которые ведут на уличные лестницы. Кроме этого, в каждом из кинозалов имеются две дополнительные двери, которые всегда открыты, в игровой зоне "Фанки таун"эвакуационных выхода тоже два. В коридорах здания каждые 50 метров стоят сотрудники безопасности, которые всегда подскажут, куда идти в случае возникновения чрезвычайной ситуации и ответят на любой вопрос. Если вы вдруг не найдете никого из работников центра, то мы обучили всех арендаторов пожарной безопасности, - заявила Татьяна ТРИФОНОВА. На всех этажах ТРЦ есть планы эвакуации, на которых можно увидеть, где расположена ближайшая дверь, которая ведет на уличную лестницу. - Система безопасности у нас устроена таким образом, что при возникновении пожароопасной ситуации, лифты, эскалаторы и автоматические двери блокируются, так как они не являются эвакуационными выходами. В здании имеется автономное электроснабжение, которое включится автоматически, если же основной свет в случае ЧС погаснет, - объяснила посетителям Татьяна ТРИФОНОВА. Как рассказал начальник управления контроля пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан ТУРЕГЕЛДИЕВ, родители, которые водят детей в развлекательные центры, должны с детства учить, как себя вести в той или иной ситуации. - Вот мы с вам знаем с детства, что спички детям не игрушка. Потому что нам с раннего возраста это говорили. Так и сейчас необходимо в игровой форме ребенку говорить, как поступить в каких-то ситуациях, необязательно это должен быть пожар. Допустим, если он проехал на автобусе свою остановку и у него нет телефона, как поступить, или же если он потерялся. Приходя в любой торговый центр, взрослые должны заранее просчитывать пути отхода, чтобы спасти и себя, и своего ребенка, - сообщил Ерлан ТУРЕГЕЛДИЕВ. Стоит отметить, что в скором времени в ТРЦ пройдут учения по эвакуации, в которых примут участие посетители, арендаторы и все, кто будет находиться в здании. Учения будут максимально приближены к реальному возгоранию. Стоит отметить, что в декабре 2017 года здание торгово-развлекательного центра проходило проверку и сотрудники ДЧС выявили ряд нарушений, за которые был выписан штраф в размере 25 МРП. К слову, в Уральске ДЧС ЗКО по плану проверит 55 объектов торговли.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Пожар Эвакуация проверка ТРЦ

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