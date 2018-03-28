В ТРЦ City center посетителям показали, как вести себя при эвакуации

Сотрудники ДЧС ЗКО и администрация торгово-развлекательного центра показали, где находятся планы эвакуации и куда идти в случае пожара, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ТРЦ City center является одним из самых крупных комплексов Уральска, который вмещает в себя до 8 тысяч человек. По словам заместителя генерального директора ТОО "ПСП "Серик" Татьяны ТРИФОНОВОЙ, в здании центра установлена современная система пожарной безопасности. - На каждом этаже в нашем центре есть пять эвакуационных выходов, которые ведут на уличные лестницы. Кроме этого, в каждом из кинозалов имеются две дополни