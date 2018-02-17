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Происшествия Социум

В три раза снизилась материнская смертность в ЗКО

В области также удалось снизить младенческую смертность на 14%, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, на сегодняшний день в поликлиниках города работает система электронной очереди, обслужено более 700 тысяч человек, это примерно 9200 человек в месяц. -Также проведены мероприятия по присвоению электронного паспорта пациента. Автоматизирована служба скорой медицинской помощи – тем самым сокращено время приезда карет на 4 минуты – с 13 до 9 минут. Скринингом на раннее выявление ряда заболеваний охвачено порядка 130-ти
Кристина Кобина
В три раза снизилась материнская смертность в ЗКО
В области также удалось снизить младенческую смертность на 14%, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, на сегодняшний день в поликлиниках города работает система электронной очереди, обслужено более 700 тысяч человек, это примерно 9200 человек в месяц. -Также проведены мероприятия по присвоению электронного паспорта пациента. Автоматизирована служба скорой медицинской помощи – тем самым сокращено время приезда карет на 4 минуты – с 13 до 9 минут. Скринингом на раннее выявление ряда заболеваний охвачено порядка 130-ти тысяч человек, - рассказал глава региона. - В результате удалось снизить материнскую смертность в 3 раза, младенческую смертность на 14%, общую смертность населения и смертность от злокачественных заболеваний – на 5%, смертность от туберкулеза – на 3,7%.
смертность

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