В три раза снизилась материнская смертность в ЗКО

В области также удалось снизить младенческую смертность на 14%, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, на сегодняшний день в поликлиниках города работает система электронной очереди, обслужено более 700 тысяч человек, это примерно 9200 человек в месяц. -Также проведены мероприятия по присвоению электронного паспорта пациента. Автоматизирована служба скорой медицинской помощи – тем самым сокращено время приезда карет на 4 минуты – с 13 до 9 минут. Скринингом на раннее выявление ряда заболеваний охвачено порядка 130-ти