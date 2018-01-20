Хронический жировой гепатоз печени проявляется в виде жировой, в некоторых случаях белковой дистрофии клеток органа. Заболевание протекает в хронической форме. Причиной жирового гепатоза печени чаще всего становится алкоголизм, в более редких случаях заболевание развивается на фоне эндогенного дефицита белка и витаминов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Тело мертвой женщины было обнаружено гвардейцами в подвале многоэтажного дома в 4 микрорайоне вечером 18 января. Как сообщили в пресс-службе РгК "Батыс", войсковой патруль нес службу, когда услышали громкие голоса спорящих между собой людей в подвале и спустились туда. -Там был обнаружен труп молодой женщины с окровавленным лицом, рядом стояли четверо мужчин, а на полу лежал кухонный нож. На место происшествия были вызваны сотрудники УВД города Уральск, - пояснили в пресс-службе РгК "Батыс". - Позже выяснилось, что смерть женщины наступила в результате удара ножом в голову. Один из подозреваемых дал признательные показания. По данному факту производится досудебдное расследование по статье 99 УК РК - "Убийство". Впрочем, на следующий день в пресс-службе Нацгвардии опровергли свои собственные слова, заявив, что "смерть молодой девушки наступила не в результате удара ножом в область головы, а согласно заключения экспертизы смерть наступила от "жирового гипотеза".