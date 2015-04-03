В Уральск привезли образец новой «Ленты Победы»

В управлении внутренней политики по ЗКО показали эскиз новой «Ленты Победы», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам начальника организационного отдела УВП по ЗКО Гульданы АРГЕНОВОЙ, никакого запрета на изготовление или ношение Георгиевских лент нет. — Пришло письмо из министерства культуры и спорта об обновленной ленте и c образцом новой ленты, — рассказала Гульдана АРГЕНОВА. — Мы отправили эскизы во все районы области начальникам управлений и департаментов и частным предприятиям. В дальнейшем каждое предприятие самостоятельно заказывает себе ленты, и в рекламных агентствах горо