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Социум

В Уральск привезли образец новой «Ленты Победы»

В управлении внутренней политики по ЗКО показали эскиз новой «Ленты Победы», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам начальника организационного отдела УВП по ЗКО Гульданы АРГЕНОВОЙ, никакого запрета на изготовление или ношение Георгиевских лент нет. — Пришло письмо из министерства культуры и спорта об обновленной ленте и c образцом новой ленты, — рассказала Гульдана АРГЕНОВА. — Мы отправили эскизы во все районы области начальникам управлений и департаментов и частным предприятиям. В дальнейшем каждое предприятие самостоятельно заказывает себе ленты, и в рекламных агентствах горо
Анэль Кайнеденова
В Уральск привезли образец новой «Ленты Победы»
В управлении внутренней политики по ЗКО показали эскиз новой «Ленты Победы», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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lenta
По словам начальника организационного отдела УВП по ЗКО Гульданы АРГЕНОВОЙ, никакого запрета на изготовление или ношение Георгиевских лент нет. — Пришло письмо из министерства культуры и спорта об обновленной ленте и c образцом новой ленты, — рассказала Гульдана АРГЕНОВА. — Мы отправили эскизы во все районы области начальникам управлений и департаментов и частным предприятиям. В дальнейшем каждое предприятие самостоятельно заказывает себе ленты, и в рекламных агентствах города уже начали изготавливать «Ленты Победы». По словам начальника отдела, к правительству обратились студенты и ветераны, которые говорили о необходимости своего национального символа Победы. А в прошлом году в Астане студенты впервые вышли на площадь с новыми лентами. К слову, закона, обязывающего ходить именно с новой «Лентой Победы» или запрещающего носить Георгиевскую ленту, — нет. — Понимаем, многие привыкли к Георгиевской ленте, но думаю, пусть не сразу, а постепенно мы придем к тому, что все привыкнут к «Ленте Победы». Как сказано в письме из министерства культуры и спорта РК, «День Победы — праздник, который объединяет все поколения казахстанцев и является неисчерпаемым источником патриотизма. Как правило, сложилась традиция , когда в этот день организовывается широкомасштабная акция по раздаче „георгиевских ленточек“, как символа победы над фашизмом. Однако на сегодняшний день этот символ стал сильно политизироваться и все больше проявляться в агрессивных тонах, связанных с различными конфликтами, что противоречит его изначальным ценностям мира и гуманизма. Несомненно, единство народа, принесшее эту Победу в самой кровопролитной войне в истории человечества всегда останется главной и непроходящей ценностью для народа независимого Казахстана. Следовательно, в стране Год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. традиция проведения такой всенародной акции, как раздача лент, должна найти свое достойное продолжение. В связи с этим, в целях демонстрации деполитизации общего для всех народов бывшего СССР праздника предлагается обновление символа на официальном уровне и введение новых патриотических „Лент Победы“, исполненных в измененном дизайне» (стиль и орфография сохранены — прим.автора). Итак, «Лента Победы» представляет собой ленту из шелковой ткани длиной 30 см и шириной 3 см, небесно-голубого цвета и полоской с использованием элементов национального орнамента золотистого цвета по центру. — По краям ленты размещается изображение Ордена Отечественной войны (без указания степени), что символизирует отвагу и мужество нашего народа, проявленные в Великой Отечественной войне, — рассказали в УВП. — Лента будет прикрепляться значком с изображением георгиевской ленты и надписью «9 мамыр — Жеңіс күні. 1941-1945 жылдар». В 1769 году императрица Екатерина 2 учредила награду для офицеров Русской Армии, вручаемую за личную храбрость, проявленную на полях сражений, — орден Святого Георгия, носить его полагалось на «ленте шелковой о трех черных и двух желтых полосах», впоследствии за ней и закрепилось название — Георгиевская лента. Название лента получала от имени Георгия Победоносца. Лента дополнялась девизом «За службу и храбрость», а также белым равносторонним крестом или четырехконечной золотой звездой. В продолжение традиций георгиевской ленты в СССР 10 июня 1942 г. года была учреждена «Гвардейская лента». Гвардейская лента использовалась при оформлении нагрудного знака «Морская Гвардия», а также на краснофлотских фуражках (бескозырках). Кроме того, изображение гвардейской ленты размещалось на знамёнах гвардейских объединений, соединений и частей (кораблей). С началом акции «Георгиевская ленточка» в 2005 году в российских СМИ советскую «Гвардейскую ленту» стали также называть «Георгиевской». В отличие от орденской ленты она выдается даром всем желающим, которые прикрепляют её к одежде, сумкам и антеннам автомобилей в знак уважения к подвигу ветеранов Великой Отечественной войны. Девиз такой акции — «Я помню, я горжусь». Источник: Википедия

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