Собака по кличке Прайд нашла вора на центральном рынке Уральска

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По сообщению пресс-службы ДВД, как только в полицию поступило сообщение о краже, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой был кинолог с розыскной собакой по кличке Прайд. Как выяснилось, похищение пакета, в котором находились деньги в сумме 8 тысяч тенге и продукты питания, произошло на центральном рынке. Собака, взяв след, повела кинолога к толпе людей, которые стояли в ожиданиеи автобусов. - Подойдя к автобусной остановке, Прайд уверенно побежал к мужчине, который мед