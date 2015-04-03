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Происшествия

Собака по кличке Прайд нашла вора на центральном рынке Уральска

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По сообщению пресс-службы ДВД, как только в полицию поступило сообщение о краже, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой был кинолог с розыскной собакой по кличке Прайд. Как выяснилось, похищение пакета, в котором находились деньги в сумме 8 тысяч тенге и продукты питания, произошло на центральном рынке. Собака, взяв след, повела кинолога к толпе людей, которые стояли в ожиданиеи автобусов. - Подойдя к автобусной остановке, Прайд уверенно побежал к мужчине, который мед
Анэль Кайнеденова
Собака по кличке Прайд нашла вора на центральном рынке Уральска
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.
ramka
ramka
По сообщению пресс-службы ДВД, как только в полицию поступило сообщение о краже, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой был кинолог с розыскной собакой по кличке Прайд. Как выяснилось, похищение пакета, в котором находились деньги в сумме 8 тысяч тенге и продукты питания, произошло на центральном рынке. Собака, взяв след, повела кинолога к толпе людей, которые стояли в ожиданиеи автобусов. - Подойдя к автобусной остановке, Прайд уверенно побежал к мужчине, который медленно начал отходить в сторону. Мужчина держал в руках синий пакет, который узнала потерпевшая. Благодаря Прайду деньги и пакет с продуктами были возвращены ей, - сообщили в полиции.
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